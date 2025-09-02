mehndi top 7 designs save in your collection birds mandala bel 3d henna back front new trends for hands मेहंदी के ये 7 डिजाइन कलेक्शन में कर लें सेव, हर किसी के पास नहीं मिलते इतने सुंदर पैटर्न
मेहंदी के ये 7 डिजाइन कलेक्शन में कर लें सेव, हर किसी के पास नहीं मिलते इतने सुंदर पैटर्न

मेहंदी सीरीज में आज यहां पर कुछ यूनीक डिजाइन्स हैं जिन्हें आप किसी भी मौके के हिसाब से चुन सकते हैं। इसमें भरे हाथ की मेहंदी से लेकर मिनिमिल बेल तक 7 ऑप्शंस हैं। इन्हें आप अपने मेहंदी कलेक्शन में सेव कर सकते हैं।

Kajal SharmaTue, 2 Sep 2025 04:39 PM
1/8

मेहंदी से नहीं हटेंगी नजरें

मेहंदी के सुंदर और यूनीक डिजाइन्स कलेक्ट करने का शौक है तो आज आपके लिए काफी प्रिटी 7 डिजाइन्स हैं। इनमें 3डी, मंडाला, बेल सहित कई ऐसे डिजाइन्स हैं जिन्हें हाथ पर लगाने के बाद नजर उतारने का मन करेगा।

2/8

कलाई तक भरी मेहंदी

अगर आपको कलाई तक भरे हाथ वाली मेहंदी लगानी है तो इसे लगा सकते हैं। फूल पत्ती वाले पैटर्न के साथ इसके पोरो में भी पत्तियों की डिजाइन बनाई गई है।

3/8

फूल-पत्ती से सजेगा हाथ

फूल-पत्ती से सजी ये मेहंदी बहुत प्यारी डिजाइन है। अगर आपका हाथ मेहंदी में सधा हुआ है तो यह लगने के बाद बहुत प्रिटी लगेगी।

4/8

बैक हैं पर अट्रैक्टिव मेहंदी

बैक हैंड पर अगर सिंपल और आकर्षक मेहंदी लगाना चाहते हैं तो ये बेल लगा सकते हैं। इसमें उंगलियों पर मेहंदी लगी है और बाकी हाथ खाली रखा गया है। यह मेहंदी आजकल ट्रेंड में है।

5/8

आसानी से लगेगी ये मेहंदी

अगर आप ज्यादा तामझाम में ना पड़कर सिंपल मेहंदी लगाना चाहते हैं तो यह लगा सकते हैं। यह लगाने में ज्यादा कठिन नहीं है पर देखने में काफी अलग लगती है।

6/8

कलाई पर कुछ डिफरेंट

कलाई पर अगर आप कुछ अलग लगाना चाहते हैं तो यह डिजाइन परफेक्ट है। इसमें सिंपल से 3 फूल और पत्तियां बनाई गई हैं।

7/8

मोर नहीं सुंदर चिड़िया

मेहंदी में मोर का डिजाइन काफी पॉप्युलर है लेकिन चिड़िया वाली ये डिजाइन काफी अलग है। यह रचने के बाद और भी प्यारी लगती है।

8/8

फटाफट लगेगी मेहंदी

मेहंदी की इस डिजाइन से आपका हाथ भी भर जाएगा और जल्दी भी लग जाती है। अगर आपके पास समय कम है तो इसको लगाकर देखें। All Image credit: cjmehndi_designe

