मेहंदी के ये 7 डिजाइन कलेक्शन में कर लें सेव, हर किसी के पास नहीं मिलते इतने सुंदर पैटर्न

मेहंदी के सुंदर और यूनीक डिजाइन्स कलेक्ट करने का शौक है तो आज आपके लिए काफी प्रिटी 7 डिजाइन्स हैं। इनमें 3डी, मंडाला, बेल सहित कई ऐसे डिजाइन्स हैं जिन्हें हाथ पर लगाने के बाद नजर उतारने का मन करेगा।
अगर आपको कलाई तक भरे हाथ वाली मेहंदी लगानी है तो इसे लगा सकते हैं। फूल पत्ती वाले पैटर्न के साथ इसके पोरो में भी पत्तियों की डिजाइन बनाई गई है।
फूल-पत्ती से सजी ये मेहंदी बहुत प्यारी डिजाइन है। अगर आपका हाथ मेहंदी में सधा हुआ है तो यह लगने के बाद बहुत प्रिटी लगेगी।
बैक हैंड पर अगर सिंपल और आकर्षक मेहंदी लगाना चाहते हैं तो ये बेल लगा सकते हैं। इसमें उंगलियों पर मेहंदी लगी है और बाकी हाथ खाली रखा गया है। यह मेहंदी आजकल ट्रेंड में है।
अगर आप ज्यादा तामझाम में ना पड़कर सिंपल मेहंदी लगाना चाहते हैं तो यह लगा सकते हैं। यह लगाने में ज्यादा कठिन नहीं है पर देखने में काफी अलग लगती है।
कलाई पर अगर आप कुछ अलग लगाना चाहते हैं तो यह डिजाइन परफेक्ट है। इसमें सिंपल से 3 फूल और पत्तियां बनाई गई हैं।
मेहंदी में मोर का डिजाइन काफी पॉप्युलर है लेकिन चिड़िया वाली ये डिजाइन काफी अलग है। यह रचने के बाद और भी प्यारी लगती है।
मेहंदी की इस डिजाइन से आपका हाथ भी भर जाएगा और जल्दी भी लग जाती है। अगर आपके पास समय कम है तो इसको लगाकर देखें। All Image credit: cjmehndi_designe