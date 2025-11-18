चांद, तारे, मोर, तितली… बच्चों के हाथों पर मेहंदी सजाने के लिए यहां देखें बेस्ट 7 डिजाइन्स

बच्चों के हाथों के लिए क्यूट मेहंदी डिजाइन

घर में शादी-ब्याह या त्योहार है। सबके हाथों में मेहंदी लगी है तो आपकी क्यूट बिटिया कैसे पीछे रह सकती है। छोटे बच्चों के हाथों में क्या लगाया जाए यह मुश्किल होती है क्योंकि पैटर्न बनने कि लिए उतना स्पेस नहीं होता। यहां कुछ प्यारे डिजाइन्स हैं जो आप अपनी बेटी के हाथों पर सजा सकते हैं। इनमें चांद, तारे, तितली, फूल, हाथी और सूरज जैसे वो सारे पैटर्न हैं जो बच्चों के दिल को भाते हैं। Credit: Instagram cjmehndi_designe