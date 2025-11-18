Hindustan Hindi News
चांद, तारे, मोर, तितली… बच्चों के हाथों पर मेहंदी सजाने के लिए यहां देखें बेस्ट 7 डिजाइन्स

चांद, तारे, मोर, तितली… बच्चों के हाथों पर मेहंदी सजाने के लिए यहां देखें बेस्ट 7 डिजाइन्स

Mehndi Design For Kids: बच्चों के हाथ छोटे जरूर होते हैं लेकिन उनके लिए मेहंदी के डिजाइन्स खोजना मुश्किल काम है। यहां कुछ ऐसी मेहंदी हैं जो सिंपल होने के साथ बच्चों के मन को खुश कर देंगी।

Kajal SharmaTue, 18 Nov 2025 02:27 PM
1/8

बच्चों के हाथों के लिए क्यूट मेहंदी डिजाइन

घर में शादी-ब्याह या त्योहार है। सबके हाथों में मेहंदी लगी है तो आपकी क्यूट बिटिया कैसे पीछे रह सकती है। छोटे बच्चों के हाथों में क्या लगाया जाए यह मुश्किल होती है क्योंकि पैटर्न बनने कि लिए उतना स्पेस नहीं होता। यहां कुछ प्यारे डिजाइन्स हैं जो आप अपनी बेटी के हाथों पर सजा सकते हैं। इनमें चांद, तारे, तितली, फूल, हाथी और सूरज जैसे वो सारे पैटर्न हैं जो बच्चों के दिल को भाते हैं। Credit: Instagram cjmehndi_designe

2/8

ट्विंकल-ट्विंकल…

छोटे हाथों पर बड़े पैटर्न के बजाय फूल-पत्ती, चांद-तारे जैसे सिम्पल डिजाइन्स बनने का ही स्कोप होता है। यह पैटर्न आप हथेली या बैक साइड दोनों तरफ लगा सकते हैं।

3/8

नानी तेरी मोरनी को…

मोर के जोड़े वाली ये डिजाइन बच्चों को खूब पसंद आती है। एक तो उन्हें लगता है कि बड़ों जैसी मेहंदी लगी है दूसरा उनकी प्यारी मोर हाथ पर दिखती है। इसमें आपको दो सिंपल से मोर, थोड़ी डिजाइन और कलाई पर पैटर्न बनाना है।

4/8

तितली उड़ी…

गार्डन में तितली बच्चों को उत्साह से भर देती है। उनके हाथ पर अगर आप बटरफ्लाई बना देंगे तो आपके लिए ईजी रहेगी। यह डिजाइन आप बेटा, बेटी किसी के भी हाथ पर लगा सकते हैं।

5/8

हाथी राजा और कैट

हाथी राजा, बिल्ली, हार्ट और बेल... बस आपको इतना करना है फिर आपको नन्ही राजकुमारी की मेहंदी की नजर उतारनी पड़ेगी।

6/8

सिंपल और क्यूट मेहंदी

तीन फूलों वाली यह मेहंदी एकदम आसान है। बच्चे के हाथ पर लगाने के लिए परफेक्ट पैटर्न। कलाई में जूलरी स्टाइल डिजाइन बनाने से यह और प्यारी दिखने लगेगी।

7/8

हाथ पर चंदा मामा

सूरज, चांद, तारे और तितली वाली ये मेहंदी भी रचकर कमाल लगती है। बची जगह फिल करने के लिए आप डॉटेड लाइन लगाने के साथ तीन डॉट वाला फूल भी बना सकते हैं।

8/8

कलाई तक लगाएं बेल

अगर बिटिया आपकी तरह कलाई तक भरी मेहंदी लगाने की जिद करे तो आप ये पैटर्न लगा सकती हैं।

