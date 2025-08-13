मेहंदी के एक्सपर्ट भी हो जाएंगे फैन, जब पैरों पर लगाएंगी ये 8 सुंदर डिजाइन

पैरों में सजाएं सुंदर मेहंदी

पैरों में मेहंदी लगाने की प्रैक्टिस करनी है तो कुछ आसान डिजाइन आप लगा सकते हैं। यहां मेहंदी के ऐसी ही डिजाइन्स हैं जो ट्रडिशनल होने के साथ जल्दी लगने वाले भी हैं। इसमें जूलरी स्टाइल, ट्रडिशनल और सिंपल बेल सहित कई पैटर्न हैं।