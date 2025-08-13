मेहंदी के एक्सपर्ट भी हो जाएंगे फैन, जब पैरों पर लगाएंगी ये 8 सुंदर डिजाइन

पैरों में मेहंदी लगाने की प्रैक्टिस करनी है तो कुछ आसान डिजाइन आप लगा सकते हैं। यहां मेहंदी के ऐसी ही डिजाइन्स हैं जो ट्रडिशनल होने के साथ जल्दी लगने वाले भी हैं। इसमें जूलरी स्टाइल, ट्रडिशनल और सिंपल बेल सहित कई पैटर्न हैं।
सेंटर में गोला जिसमें मंडाला आर्ट जैसे सिंपल पैटर्न लगाकर उंगलियों पर मैच करती हुई डिजाइन लगा लें। यह मेहंदी शादीशुदा या नई दुलहन के पैरों पर खूब जंचती है।
फूल और पत्ती वाली सुंदर सी तिरछी बेल और उससे मैच करते पैटर्न आप उंगलियों पर लगा लें। इस डिजाइन को लगाने में थोड़ी प्रैक्टिस लगेगी। बिगिनर्स हैं तो हाथ थोड़ा संभालना पड़ेगा।
आपके पास टाइम कम है तो यह मेहंदी जल्दी लग जाएगी। इसमें एक सिंपल से फूल के इर्द-गिर्द बेल बनाई गई है।
इस मेहंदी सर्कल के अंदर हाथी बना है। यह शुभ चिह्न माना जाता है। आप इसमें कमल, शंख या मोर जैसे पैटर्न भी बना सकती हैं।
यह मेहंदी भरे पैर की है। लगाने में आसान है और रचने के बाद काफी अच्छी लगती है।
जूलरी वाली मेहंदी आजकल सबको पसंद आ रही है। पैरों पर लगी यह मेहंदी बहुत सुंदर लगती है साथ ही ट्रेंडी भी है।
मेहंदी का यह डिजाइन पुराना लेकिन एवरग्रीन है। मेहंदी का यह ट्रडिशनल डिजाइन सब पर जंचता है। All Image Credit: mehndi__designs__collection Instagram page