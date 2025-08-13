mehndi fantastic 8 foot design will blow mind of even henna artist save these designs मेहंदी के एक्सपर्ट भी हो जाएंगे फैन, जब पैरों पर लगाएंगी ये 8 सुंदर डिजाइन
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोलाइफस्टाइलमेहंदी के एक्सपर्ट भी हो जाएंगे फैन, जब पैरों पर लगाएंगी ये 8 सुंदर डिजाइन

मेहंदी के एक्सपर्ट भी हो जाएंगे फैन, जब पैरों पर लगाएंगी ये 8 सुंदर डिजाइन

मेहंदी लगाने की कला में हर कोई माहिर नहीं होता लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस से आप इसमें माहिर बन सकते हैं। लोग हाथों पर मेहंदी आसानी से लगा लेते हैं। पैरों की मेहंदी की प्रैक्टिस करनी हो तो आप यहां से डिजाइन्स चुन सकते हैं।

Kajal SharmaWed, 13 Aug 2025 03:58 PM
1/8

पैरों में सजाएं सुंदर मेहंदी

पैरों में मेहंदी लगाने की प्रैक्टिस करनी है तो कुछ आसान डिजाइन आप लगा सकते हैं। यहां मेहंदी के ऐसी ही डिजाइन्स हैं जो ट्रडिशनल होने के साथ जल्दी लगने वाले भी हैं। इसमें जूलरी स्टाइल, ट्रडिशनल और सिंपल बेल सहित कई पैटर्न हैं।

2/8

सिंपल और आसान मेहंदी

सेंटर में गोला जिसमें मंडाला आर्ट जैसे सिंपल पैटर्न लगाकर उंगलियों पर मैच करती हुई डिजाइन लगा लें। यह मेहंदी शादीशुदा या नई दुलहन के पैरों पर खूब जंचती है।

3/8

साइड बेल

फूल और पत्ती वाली सुंदर सी तिरछी बेल और उससे मैच करते पैटर्न आप उंगलियों पर लगा लें। इस डिजाइन को लगाने में थोड़ी प्रैक्टिस लगेगी। बिगिनर्स हैं तो हाथ थोड़ा संभालना पड़ेगा।

4/8

फटाफट लगेगी यह मेहंदी

आपके पास टाइम कम है तो यह मेहंदी जल्दी लग जाएगी। इसमें एक सिंपल से फूल के इर्द-गिर्द बेल बनाई गई है।

5/8

मेहंदी में शुभ चिह्न

इस मेहंदी सर्कल के अंदर हाथी बना है। यह शुभ चिह्न माना जाता है। आप इसमें कमल, शंख या मोर जैसे पैटर्न भी बना सकती हैं।

6/8

सुंदर बेल वाली डिजाइन

यह मेहंदी भरे पैर की है। लगाने में आसान है और रचने के बाद काफी अच्छी लगती है।

7/8

पैरों में जूलरी डिजाइन

जूलरी वाली मेहंदी आजकल सबको पसंद आ रही है। पैरों पर लगी यह मेहंदी बहुत सुंदर लगती है साथ ही ट्रेंडी भी है।

8/8

ट्रडिशनल मेहंदी

मेहंदी का यह डिजाइन पुराना लेकिन एवरग्रीन है। मेहंदी का यह ट्रडिशनल डिजाइन सब पर जंचता है। All Image Credit: mehndi__designs__collection Instagram page

new mehndi design Mehndi Design