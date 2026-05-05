हीरों का ब्लाउज और हाथ में ‘आम’! मेट गाला 2026 में ईशा अंबानी का लुक बना फैशन स्टेटमेंट, देखें फोटोज

मेट गाला 2026 में ईशा अंबानी का जलवा

मेट गाला 2026 में ईशा अंबानी का साड़ी लुक खूब लाइमलाइट बटोर रहा है। सोशल मीडिया पर लोग जमकर उनके लुक की तारीफ कर रहे हैं। इंडियन आउटफिट को ग्रेसफुली मॉडर्न टच कैसे देना है, वो ईशा का आउटफिट बखूबी बयां कर रहा है। बता दें ईशा का ये आउटफिट फैशन जगत के नामी डिजाइनर गौरव गुप्ता ने डिजाइन किया है। आइए एक एक कर के उनके लुक को डिकोड करते हैं और कुछ फैशन टिप्स भी लेते हैं, जिन्हें आप भी ट्राई कर सकती हैं। (Images credit- @nmacc.india_Instagram)