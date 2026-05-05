हीरों का ब्लाउज और हाथ में ‘आम’! मेट गाला 2026 में ईशा अंबानी का लुक बना फैशन स्टेटमेंट, देखें फोटोज

मेट गाला 2026 में ईशा अंबानी का साड़ी लुक खूब लाइमलाइट बटोर रहा है। सोशल मीडिया पर लोग जमकर उनके लुक की तारीफ कर रहे हैं। इंडियन आउटफिट को ग्रेसफुली मॉडर्न टच कैसे देना है, वो ईशा का आउटफिट बखूबी बयां कर रहा है। बता दें ईशा का ये आउटफिट फैशन जगत के नामी डिजाइनर गौरव गुप्ता ने डिजाइन किया है। आइए एक एक कर के उनके लुक को डिकोड करते हैं और कुछ फैशन टिप्स भी लेते हैं, जिन्हें आप भी ट्राई कर सकती हैं। (Images credit- @nmacc.india_Instagram)
मेट गाला में ईशा अंबानी ने जो साड़ी वियर की, उसे कारीगरों ने शुद्ध सोने के धागे से बुनकर तैयार किया है। इसे बनाने में लगभग 1200 घंटे का समय लगा था। इसपर हाथों से पेंट किए गए पिछवई मोटिफ्स भी शामिल थे, जिससे साड़ी और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी।
ईशा के लुक में उनका ब्लाउज पीस भी काफी स्पेशल था। उन्होंने वोग को दिए इंटरव्यू में बताया कि ये ब्लाउज उनकी मां के गहनों से सजा हुआ है। इस ब्लाउज में असली हीरे जड़े हुए थे, वहीं बैक साइड पर निजाम के ज्वैलरी कलेक्शन का हिस्सा रहे सरपेच को लगाया हुआ था। इसके साथ ही स्लीव्स भी काफी स्टाइलिश थीं। आप भी साड़ी के साथ स्टडेड ब्लाउज बनवा सकती हैं, ये काफी रॉयल लुक देते हैं।
साड़ी को मॉडर्न टच कैसे देना है, ये आप ईशा के लुक को देखकर सीख सकती हैं। गौरव गुप्ता की सिग्नेचर स्टाइल वाली केप ने ईशा के लुक को और भी ग्रेसफुल और अट्रैक्टिव बना दिया था। केप, बेल्ट, जैकेट जैसी एक्सेसरीज एड कर के आप साड़ी के लुक को इसी तरह मॉडर्न टच दे सकती हैं।
ईशा का ये लुक ज्वैलरी के परफेक्ट बैलेंस की वजह से भी काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। उन्हें लेयर्ड डायमंड नेकलेस वियर किया था, साथ ही स्टेटमेंट ईयरिंग्स लुक को और ग्रेसफुल बना रही थीं। उन्होंने हाथों में सिर्फ दो स्टेटमेंट रिंग्स वियर की थीं। कुल मिलाकर ज्वैलरी लुक को इन्हैंस करने का काम कर रही थी, ओवर नहीं लग रही थी।
ईशा का हेयरस्टाइल, खासतौर से चमेली से इंस्पायर्ड हेयर पीस इतना ज्यादा सुंदर और क्लासी लग रहा था कि हर किसी का ध्यान वहां जाना बनता है। इसके साथ ही उनके मैंगो पर्स ने भी खूब लाइमलाइट लूटी। ये भारत की विरासत को बहुत खूबसूरती से दिखा रहा था और इस साल की मेट गाला थीम 'फैशन इज आर्ट' से भी मैच कर रहा था।
ईशा के मेकअप ने उनके लुक को और एन्हांस करने का काम किया। उन्होंने मेकअप नेचुरल ही रखा, ज्यादा फोकस उनके आई मेकअप पर था। उन्होंने न्यूड लिपस्टिक लगाई थी, जिससे काफी नेचुरल नो मेकअप मेकअप लुक मिल रहा था।