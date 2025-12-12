स्ट्रेस हो या पीरियड्स का दर्द, तुंरत राहत देती है गेंदे के फूल की चाय, जानें बनाने का सही तरीका और फायदे

गेंदे के फूल की चाय पीने से मिलते हैं ये फायदे

अगर आपको लगता है कि गेंदे का फूल सिर्फ पूजा में चढ़ाने और घर की बालकनी की शोभा बढ़ाने के लिए होता है तो आप गलत है। तुलसी, पुदीना, अपराजिता के पत्तों और फूलों की ही तरह इस फूल से बनने वाली चाय सदियों से आयुर्वेद और पारंपरिक चिकित्सा में इस्तेमाल होती रही है। इसमें ल्यूटीन, जीएक्सैंथिन, फ्लेवोनॉइड्स और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में होते हैं। जो सेहत को कई गजब के फायदे देते हैं।