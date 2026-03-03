Hindustan Hindi News
रंग से डैमेज नहीं होंगे स्किन+ हेयर+ नेल्स! मेकअप आर्टिस्ट ने बताया होली खेलने से पहले क्या करें?

Holi 2026: होली के रंग बालों, स्किन और नेल्स की हालत खस्ता कर देते हैं। केमिकल्स से ये डैमेज भी हो जाते हैं और एक बार रंग चढ़ जाए तो उतारना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में मेकअप आर्टिस्ट निकी ने कुछ स्किनकेयर टिप्स साझा की हैं, इन्हें डैमेज होने से बचाएंगी।

Anmol ChauhanMar 03, 2026 06:41 pm IST
1/7

होली खेलने से पहले कर लें ये काम

होली के त्योहार का मजा तभी है, जब दोस्तों और फैमिली के साथ जमकर रंग खेला जाए। हालांकि एक प्रॉब्लम हमेशा बनी रहती है, वो है स्किन, बालों और नेल्स की बैंड बजना। होली के रंग इन तीनों की ही हालत खस्ता कर देते हैं। केमिकल्स से ये डैमेज भी हो जाते हैं और एक बार रंग चढ़ जाए तो उतारना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में मेकअप आर्टिस्ट निकी ने कुछ स्किनकेयर टिप्स साझा की हैं, जो आपके बालों, स्किन और नेल्स को डैमेज होने से बचाएंगी। (Credit- @nickymua_Instagram)

2/7

स्किन प्रोटेक्शन के ऑयल या वैसलीन यूज करें

होली खेलने से पहले स्किन प्रोटेक्शन जरूरी है। मेकअप आर्टिस्ट बताती हैं कि वो अपने हाथों, गले और चेहरे पर अच्छी तरह वेसलिन लगा लेती हैं। अगर आपकी स्किन ज्यादा ऑयली नहीं है, तो आप कोकोनट ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

3/7

सनस्क्रीन लगाना ना भूलें

धूप में सारा दिन होली खेलने वाले हैं तो सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल भी स्किप ना करें। कम से कम SPF 50 का सनस्क्रीन लगाएं, ये आपकी स्किन को धूप से प्रोटेक्ट रखेगा।

4/7

मेकअप स्किप करें

मेकअप आर्टिस्ट कहती हैं कि होली खेलने से पहले मेकअप बिल्कुल अप्लाई ना करें। क्योंकि मेकअप के केमिकल्स और कलर मिलकर आपकी स्किन को डैमेज कर सकते हैं। आप चाहें तो अपनी फेवरिट लिपस्टिक जरूर अप्लाई कर सकती हैं, ताकि फोटोग्राफ अच्छे आएं।

5/7

बालों को ऐसे प्रोटेक्ट करें

स्किन के बाद बारी है बालों के प्रोटेक्शन की। इसके लिए आप बालों पर कोई भी हेयर ऑयल लगा सकती हैं। ये तब बेस्ट है जब आप बालों को बांधकर रखने वाली हैं। हालांकि अगर बाल खुले रखने का प्लान है, तो एलोवेरा जेल अप्लाई कर सकती हैं। इससे बाल चिपचिपे भी नहीं होंगे और सेफ भी रहेंगे।

6/7

नेल्स ना खराब हों, इसके लिए करें तैयारी

होली के दिन नेल्स पर रंग चढ़ जाता है, जिसे हटाना आसान नहीं होता। इसलिए पहले से ही तैयारी जरूरी है। इसके लिए अपनी क्यूटिकल्स पर वेसलिन अप्लाई कर लें, फिर जो भी नेल पेंट आपके पास अवेलेबल है उसे अप्लाई कर लें। इससे कलर्स नेल के अंदर नहीं फसेंगे और आसानी से रिमूव हो जाएंगे।

7/7

एक्सपोजर कम रखें

स्किन और बालों को सेफ रखने का सबसे सिंपल तरीका है इनका एक्सपोजर कम करना। फुल स्लीव्स के कपड़े पहने, बालों के लिए स्कार्फ यूज कर सकती हैं और फुल पैंट पहनकर रख सकती हैं। स्किन जितना कम एक्सपोज होगी उतनी ही सेफ रहेगी।

