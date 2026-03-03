रंग से डैमेज नहीं होंगे स्किन+ हेयर+ नेल्स! मेकअप आर्टिस्ट ने बताया होली खेलने से पहले क्या करें?

होली खेलने से पहले कर लें ये काम

होली के त्योहार का मजा तभी है, जब दोस्तों और फैमिली के साथ जमकर रंग खेला जाए। हालांकि एक प्रॉब्लम हमेशा बनी रहती है, वो है स्किन, बालों और नेल्स की बैंड बजना। होली के रंग इन तीनों की ही हालत खस्ता कर देते हैं। केमिकल्स से ये डैमेज भी हो जाते हैं और एक बार रंग चढ़ जाए तो उतारना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में मेकअप आर्टिस्ट निकी ने कुछ स्किनकेयर टिप्स साझा की हैं, जो आपके बालों, स्किन और नेल्स को डैमेज होने से बचाएंगी। (Credit- @nickymua_Instagram)