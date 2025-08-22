Make Your Suit Modern and Stylish Try These 8 New Cut Work Trends सूट को बनाएं मॉडर्न और स्टाइलिश, ट्राई करें ये 8 नए कट वर्क ट्रेंड्स
सूट को बनाएं मॉडर्न और स्टाइलिश, ट्राई करें ये 8 नए कट वर्क ट्रेंड्स

सूट को बनाएं मॉडर्न और स्टाइलिश, ट्राई करें ये 8 नए कट वर्क ट्रेंड्स

आजकल कट वर्क का जमाना है और सूट में जरा सा फैंसी कट वर्क करा लिया, तो सिंपल आउटफिट भी डिजाइनर लगने लगता है। यहां हम आपके लिए कट वर्क के लेटेस्ट ट्रेंड ले कर आए हैं, जो आप भी ट्राई कर सकती हैं।

Anmol ChauhanFri, 22 Aug 2025 10:05 AM
1/9

सूट में कराएं कट वर्क

सूट सिर्फ पारंपरिक परिधान का हिस्सा नहीं है, बल्कि एक स्टाइल स्टेटमेंट भी बन चुके हैं। जैसे-जैसे फैशन में बदलाव हो रहा है, सूट के भी नए डिजाइन पॉपुलर होते जा रहे हैं। अब सूट के लुक में कोई बहुत बड़ा चेंज तो नहीं आया है लेकिन छोटी-छोटी डिटेलिंग उसे फैंसी लुक देने के लिए काफी हैं। आजकल कट वर्क का जमाना है और सूट में जरा सा फैंसी कट वर्क करा लिया, तो सिंपल आउटफिट भी डिजाइनर लगने लगता है। यहां हम आपके लिए कट वर्क के लेटेस्ट ट्रेंड ले कर आए हैं, जो आप भी ट्राई कर सकती हैं। (All Images Credit-Pinterest)

2/9

नेट फैब्रिक कट वर्क

कॉटन का कोई सिंपल सूट है, तो उसमें आप ये फैंसी कट वर्क ट्राई कर सकती हैं। इसमें मैचिंग नेट फैब्रिक को अटैच किया गया है, जो ओवरऑल लुक को काफी स्टाइलिश बना रहा है। इस तरह सूट के बॉर्डर, नेकलाइन या स्लीव्स में नेट अटैच करा के आप सूट को फैंसी बना सकती हैं।

3/9

पैंट पर स्लिट लगवाएं

स्टाइलिश लुक के लिए आप कुर्ती के बॉटम पर साइड स्लिट लगवा सकती हैं। अपने कंफर्ट के हिसाब से आप स्लिट को ज्यादा गहरा या कम रख सकती हैं। ये देखने में बहुत ज्यादा फैंसी लगता है और सिंपल सूट को डिजाइनर लुक देने का आसान तरीका है।

4/9

कुर्ते में फैंसी कट वर्क

कुर्ती के बीचों बीच आप कुछ इस तरह का स्लिट वर्क भी करा सकती हैं। ये डिजाइन हमेशा से काफी ट्रेंड में रहा है। सूट को थोड़ा स्टाइलिश और इंडो वेस्टर्न टच देना चाहती हैं, तो ये आपके लिए परफेक्ट रहेगा।

5/9

फ्लोरल कट वर्क

सूट की स्लीव्स, बॉर्डर और यहां तक कि नेकलाइन पर भी आप ये खूबसूरत कट वर्क करा सकती हैं। ये पाकिस्तानी डिजाइन वाले सूटों में काफी पॉपुलर है। सिंपल डेली वियर सूट है, तो फैंसी लुक के लिए आप ये डिजाइन ट्राई कर सकती हैं।

6/9

बैक को दें स्टाइलिश लुक

सूट की बैक पर कट वर्क करा के स्टाइलिश लुक दिया जा सकता है। आप अलग अलग शेप ट्राई कर सकती हैं। ये डिजाइन भी काफी फैंसी लगेगा। अब सूट किस ऑकेजन के लिए है, उस हिसाब से आप हेवी या लाइट लटकन भी अटैच करा सकती हैं।

7/9

साइड स्लिट कराएं

सूट की दोनों साइड्स पर आप डीप कट वर्क ट्राई कर सकती हैं। साइड्स को सिक्योर करने के लिए लटकन और डोरी का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये बहुत ही ज्यादा फैंसी लगता है और सिंपल सूटों का खातसूर से एकदम मॉडर्न और स्टाइलिश लुक देता है।

8/9

हार्ट शेप कट वर्क

सूट की बैक को फैंसी बनाने के लिए आप ये हार्ट शेप कट वर्क भी करा सकती हैं। ये बहुत ज्यादा सुंदर लगेगा। कुछ इस तरह का कट वर्क सूट की स्लीव्स पर भी कराया जा सकता है।

9/9

नेट फैब्रिक वाला शियर लुक

ओवरऑल सूट को आप कुछ इस तरह नेट और कॉटन का फैब्रिक मिक्स कर के डिजाइन करा सकती हैं। इसमें नेकलाइन, स्लीव्स और सूट का निचला पोर्शन नेट फैब्रिक से बना हुआ है। कुछ अलग हटके ट्राई करना चाहती हैं, तो ये सूट अपने वॉर्डरोब में जरूर शामिल करें।

