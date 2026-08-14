सलवार प्लेन नहीं, फैंसी मोहरी वाली सिलवाएं! देखें ट्रेंड में चल रहे 8 स्टाइलिश डिजाइन

सलवार की मोहरी के 8 फैंसी डिजाइन

डेली वियर में सूट के साथ ज्यादातर महिलाएं सलवार सिलवाना प्रिफर करती हैं। सलवार फ्लोई होने की वजह से काफी कंफर्टेबल होती है, साथ ही देखने में भी ये काफी स्टाइलिश लुक देती है। रोजमर्रा में पहनने के लिए इससे अच्छा ऑप्शन शायद ही कोई होगा। अगर आप भी सलवार स्टिच कराने की सोच रही हैं, तो इस बार सिंपल मोहरी की जगह फैंसी मोहरी बनवाकर ट्राई कर सकती हैं। यहां हम आपके लिए मोहरी के कुछ फैंसी डिजाइंस ले कर आए हैं, जो आपकी सलवार को और भी ज्यादा स्टाइलिश और एलिगेंट लुक देंगे। (All Images Credit- Pinterest)