शादी-पार्टी हो या डेली वियर, ब्लाउज की बाजू के ये 8 डिजाइन हैं सबसे बेस्ट! सेव कर लें फोटोज

साड़ी का लुक उसके ब्लाउज पीस पर काफी हद तक डिपेंड करता है। तभी तोआजकल डिजाइन ब्लाउज का ट्रेंड है, जहां सिर्फ नेकलाइन ही नहीं ब्लाउज की स्लीव्स पर भी एक्स्ट्रा वर्क किया जाता है। अब सिंपल स्लीव्स बनवाने का जमाना गया। बेशक डेली वियर के लिए ब्लाउज स्टिच करा रही हों, बाजू के थोड़ी डिटेलिंग करवाना तो बनता है। यहां हम आपके लिए कुछ फैंसी ब्लाउज स्लीव्स के डिजाइन ले कर आए हैं, जिन्हें आप डेली वियर की साड़ियों के साथ सिलवा सकती हैं। हर एक डिजाइन काफी ज्यादा स्टाइलिश है। (All Images Credit- @blousetrends_Instagram)
स्लीव्स को डिजाइनर टच देना है तो आप ये डोरी और फ्लॉवर शेप वाला सुंदर पैटर्न बनवा सकती हैं। ओवरऑल ब्लाउज पीस सिंपल हो और साड़ी भी ज्यादा डिटेलिंग वाली ना हो, तो ऐसी बाजू आपके पूरे लुक को बेहद खास बना सकती है। इसमें आप हैंडमेड लटकन भी लगवा सकती हैं, बहुत ही प्यारा लुक आता है।
थोड़ा फैशनेबल ट्विस्ट देना चाहती हैं तो ये बो शेप वाली स्लीव्स आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन हैं। इस तरह के डिजाइन पहनने के बाद लुक ही अलग आता है। डेली वियर हो या कोई खास मौका, ये स्लीव्स हर मौके पर अच्छी लगेंगी। गर्मियों में तो खासकर ऐसी डिजाइन चुनना परफेक्ट रहता है।
स्लीव्स को फैंसी लुक देने के लिए अक्सर कट वर्क का सहारा लिया जाता है। आप भी अपनी स्लीव्स पर ये खूबसूरत सा डायमंड कट वर्क करा सकती हैं, बहुत ही स्टाइलिश लगेगा। डेली वियर की साड़ियों के लिए खासतौर से ये एक परफेक्ट डिजाइन है।
ब्लाउज की स्लीव्स पर आप कुछ इस तरह से कट वर्क और फ्रिल का खूबसूरत वर्क करा सकती हैं। इसका लुक काफी ज्यादा फैंसी आएगा। डेली वियर की साड़ी अक्सर सिंपल होती है, उसे डिजाइनर टच देने के लिए ये स्लीव्स एक परफेक्ट ऑप्शन रहेंगी।
अपनी साड़ी को थोड़ा हैवी और स्पेशल लुक देना चाहती हैं तो ये वाली स्लीव्स आपको बनवा लेनी चाहिए। ये फ्लॉवर शेप कट वर्क इतना सुधार लगेगा, साथ में अगर आप मैचिंग स्टोन, बीड्स और लटकन भी अटैच करा लें तो ओवरऑल लुक बड़ा फैंसी आता है।
फुल स्लीव्स काफी क्लासी लगती हैं। खासकर अगर किसी फंक्शन के लिए साड़ी तैयार करा रही हैं तो ये स्लीव्स ट्राई कर सकती हैं। ये हथफूल जैसा लुक दे रही हैं, जिसमें आप पर्ल और बीड्स वाली लेस भी अटैच करा सकती हैं। बहुत ही ज्यादा रॉयल और एलिगेंट लुक आता है।
ये प्लीटेड स्लीव्स काफी ज्यादा ट्रेंड में हैं। ये वॉल्यूम एड करती हैं, जिससे ओवरऑल लुक काफी स्टाइलिश और अट्रैक्टिव लगता है। आप इसमें बीड्स भी लगवा सकती हैं, लुक और एन्हांस हो जाएगा। डेली वियर के लिए कोई सिंपल लेकिन एलिगेंट सा बाजू का डिजाइन ढूंढ रही हैं, तो ये परफेक्ट है।
ये हार्ट शेप स्लीव्स काफी मॉडर्न और अट्रैक्टिव लुक देंगी। हाफ स्लीव्स हैं तो समर्स के लिए भी एकदम परफेक्ट हैं। डेली वियर की साड़ी के साथ तो ये डिजाइन एकदम परफेक्ट रहेगा। इसमें भी आप छोटे-छोटे बीड्स अटैच करा सकती हैं, इससे प्लेन लुक थोड़ा हेवी और डिजाइनर लगने लगता है।