शादी-पार्टी हो या डेली वियर, ब्लाउज की बाजू के ये 8 डिजाइन हैं सबसे बेस्ट! सेव कर लें फोटोज

डेली वियर ब्लाउज के लिए बाजू के डिजाइन

साड़ी का लुक उसके ब्लाउज पीस पर काफी हद तक डिपेंड करता है। तभी तोआजकल डिजाइन ब्लाउज का ट्रेंड है, जहां सिर्फ नेकलाइन ही नहीं ब्लाउज की स्लीव्स पर भी एक्स्ट्रा वर्क किया जाता है। अब सिंपल स्लीव्स बनवाने का जमाना गया। बेशक डेली वियर के लिए ब्लाउज स्टिच करा रही हों, बाजू के थोड़ी डिटेलिंग करवाना तो बनता है। यहां हम आपके लिए कुछ फैंसी ब्लाउज स्लीव्स के डिजाइन ले कर आए हैं, जिन्हें आप डेली वियर की साड़ियों के साथ सिलवा सकती हैं। हर एक डिजाइन काफी ज्यादा स्टाइलिश है। (All Images Credit- @blousetrends_Instagram)