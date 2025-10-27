मिक्सी के ब्लेड की धार चली गई है? ये चीजें पीस लें, तुरंत ठीक हो जाएगी!

मिक्सी का ब्लेड फिर से धारदार बनाएं

घर में कोई भी मसाला पीसना हो या चटनी, फटाफट मिक्सी में काम बन जाता है। लेकिन लंबे इस्तेमाल के बाद इसके ब्लेड की धार कम होने लगती है। ऐसे में मसालों को बारीक पीसना नामुमकिन हो जाता है। अगर आपके मिक्सी वाले जार में भी अब पुरानी वाली बात नहीं रही, तो फिक्र की कोई बात नहीं है। मिनटों में ही आप इसे नए जैसा धारदार बना सकती हैं। आइए देखते हैं कुछ इफेक्टिव टिप्स।