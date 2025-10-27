मिक्सी के ब्लेड की धार चली गई है? ये चीजें पीस लें, तुरंत ठीक हो जाएगी!

Hindustan Hindi News
आपके मिक्सी वाले जार में भी अब पुरानी वाली बात नहीं रही, तो फिक्र की कोई बात नहीं है। मिनटों में ही आप इसे नए जैसा धारदार बना सकती हैं। आइए देखते हैं कुछ टिप्स।

Anmol ChauhanMon, 27 Oct 2025 02:34 PM
मिक्सी का ब्लेड फिर से धारदार बनाएं

घर में कोई भी मसाला पीसना हो या चटनी, फटाफट मिक्सी में काम बन जाता है। लेकिन लंबे इस्तेमाल के बाद इसके ब्लेड की धार कम होने लगती है। ऐसे में मसालों को बारीक पीसना नामुमकिन हो जाता है। अगर आपके मिक्सी वाले जार में भी अब पुरानी वाली बात नहीं रही, तो फिक्र की कोई बात नहीं है। मिनटों में ही आप इसे नए जैसा धारदार बना सकती हैं। आइए देखते हैं कुछ इफेक्टिव टिप्स।

नमक पीस लें

साबुत नमक आराम से किसी राशन की दुकान में मिल जाता है। बस इसे मिक्सी में डालकर पीस लें। तब तक पीसें, जब तक नमक बारीक ना पिस जाए। इससे आपके मिक्सी का ब्लेड फिर से धारदार हो जाएगा। आप चाहें तो नॉर्मल नमक को भी कुछ देर के लिए पीस सकते हैं।

चीनी पीस लें

थोड़ी सी चीनी ले कर जार में डालें और दो तीन मिनट के लिए इसे चला दें। चीनी बारीक पीसकर पाउडर बन जाएगी, तो आपके जार का ब्लेड भी शार्प हो जाएगा।

एल्युमिनियम फॉयल वाला हैक ट्राई करें

एल्युमिनियम फॉयल वाला हैक भी बहुत जबरदस्त है। इसके लिए फॉयल की छोटी-छोटी गोलियां बनाकर जार में डाल लें। साथ ही थोड़ा सा बेकिंग सोडा, नींबू का रस, डिशवॉश लिक्विड और पानी भी एड करें। अब मिक्सी चलाकर इन्हें 1 मिनट के लिए पीस लें। इसके ब्लेड भी शार्प हो जाएंगे और सारी बदबू और गंदगी भी दूर हो जाएगी।

सैंडपेपर का इस्तेमाल करें

ब्लेड की धार तेज करने के लिए आप सैंडपेपर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके लिए ब्लेड को खोलकर बाहर निकाल लें, फिर सैंडपेपर से रगड़ते हुए इसे शार्प कर लें। इस ट्रिक से आप चाकू और कैंची की धार भी आसानी से तेज कर सकते हैं।

कच्चे चावल पीस लें

लगभग दो मुट्ठी कच्चे चावल लें और इन्हें जार में पीसकर चूरा बना लें। ज्यादा देर के लिए नहीं बस 30 मिनट के लिए ही 2-3 बार ये प्रॉसेस रिपीट करें। ध्यान रहे चावल एकदम सूखे होने चाहिए, इससे मिक्सी के ब्लेड एकदम शार्प हो जाएंगे।

हर महीने करें ये काम

मिक्सी के ब्लेड हमेशा धारदार बने रहें, इसके लिए महीने में एक बार इनमें से एक काम जरूर कर लें। इससे आपकी मिक्सी लंबे समय तक एकदम नई बनी रहेगी। हालांकि ध्यान रहे ज्यादा देर के लिए मिक्सी ना चलाएं, इससे खराब होने का भी डर रहता है।