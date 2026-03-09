ठेले जैसी कुरकुरी टिक्की बनाने के लिए आलू में क्या मिलाएं? जानें हलवाइयों वाले 7 सीक्रेट!

कुरकुरी आलू की टिक्की कैसे बनाएं?

आलू की टिक्की भला किसे पसंद नहीं। खासतौर से जब ये कुरकुरी हो तब तो अलग ही लेवल का टेस्ट आता है। अब घर में आलू उबालकर टिक्की बना तो लें, लेकिन टिक्की में वो कुरकुरापन नहीं आता। वो शादियों में मिलने वाली आलू की टिक्की या स्ट्रीट स्टाइल टिक्की हर किसी से नहीं बन पाती। देखिए रेसिपी तो सिंपल है, बस कुछ बातें ध्यान में रखेंगी तो टिक्की में वो कुरकुरापन और स्वाद भी आएगा जो हलवाइयों वाली टिक्की में आता है। आइए फटाफट से जान लेते हैं। (Image Credit: @madhavikitchen_Instagram)