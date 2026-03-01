Holi 2026: होली को बनाएं मजेदार, इन 6 तरीकों से रहेगी यादगार

भारत के सबसे पसंदीदा त्योहारों में से एक होली को आने में कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। रंगों के इस त्योहार को अगर आप यादगार और मजेदार बनाना चाहते हैं तो कुछ तरीकों को अपना सकते हैं। अगर आप घर पर एक छोटी सी होली पार्टी, होली मिलन या गेट-टुगेदर प्लान कर रहे हैं तो यहां देखिए इसे मजेदार तरीके से कैसे सेलिब्रेट करें।
होली पार्टी कर रहे हैं तो आप थीम सेटकर सकते हैं। पार्टी के लिए बॉलीवुड होली थीम रख सकते हैं, जिसमें मेहमानों से 'बलम पिचकारी' या 'रंग बरसे' जैसी फिल्मों के किरदारों की तरह तैयार होने को कहें। इसके अलावा वाइट कैनवास थीम रखें। जहां सभी को सफेद कुर्ते या टी-शर्ट पहनने को कहें। रेनबो रायट थीम में मेहमानों को इंद्रधनुष के अलग-अलग रंगों के कपड़े पहनने के लिए कहें, जो होली के माहौल को रंगीन बना सकते हैं।
बहुत से लोगों को रंगों से एलर्जी होती है इसलिए वह होली खेलने से परहेज करते हैं। ऐसे में इस बार होली की पार्टी की थीम फूलों की होली वाली रखें। इसमें रंगों की जगह फूलों के साथ एंजॉय करें।
होली पार्टी को मजेदार और यादगार बनाने के लिए कुछ गेम्स को शामिल करें। पानी के गुब्बारे, फूड गेम, तंबोला जैसे मजेदार गेम्स अपने गेस्ट को खिलाएं।
होली पर रंगों से नहीं खेलना है तो अपने परिवार या दोस्तों के साथ पॉटलक पार्टी होस्ट करें। इसमें सभी को कहें कि वह अपने घर से कुछ न कुछ बनाकर लाएं और फिर सब एक साथ बैठ कर खाएं।
होली की पार्टी को मजेदार बनाने के लिए फनी प्रोप्स को रखें। फोटो खींचवाने वाले लोगों को ये खूब पसंद आएंगे।
परिवार के साथ होली पार्टी कर रहे हैं तो इसे खास बनाने के लिए रंगोली प्रतियोगिता रखें। इसे मजेदार बनाने के लिए टाइम लिमिट सेट करें।