Holi 2026: होली को बनाएं मजेदार, इन 6 तरीकों से रहेगी यादगार

होली पार्टी थीम

होली पार्टी कर रहे हैं तो आप थीम सेटकर सकते हैं। पार्टी के लिए बॉलीवुड होली थीम रख सकते हैं, जिसमें मेहमानों से 'बलम पिचकारी' या 'रंग बरसे' जैसी फिल्मों के किरदारों की तरह तैयार होने को कहें। इसके अलावा वाइट कैनवास थीम रखें। जहां सभी को सफेद कुर्ते या टी-शर्ट पहनने को कहें। रेनबो रायट थीम में मेहमानों को इंद्रधनुष के अलग-अलग रंगों के कपड़े पहनने के लिए कहें, जो होली के माहौल को रंगीन बना सकते हैं।