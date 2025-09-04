Make Dhaba Style Spicy Onion Parathas at Home 6 Secret Tips You Must Try घर पर बनाएं ढाबा स्टाइल चटपटे प्याज के पराठे, यहां देखें 6 सीक्रेट टिप्स
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोलाइफस्टाइलघर पर बनाएं ढाबा स्टाइल चटपटे प्याज के पराठे, यहां देखें 6 सीक्रेट टिप्स

घर पर बनाएं ढाबा स्टाइल चटपटे प्याज के पराठे, यहां देखें 6 सीक्रेट टिप्स

प्याज के पराठे बनाना थोड़ा ट्रिकी होता है। कभी स्टफिंग अच्छी नहीं बनती, प्याज पानी छोड़ देती है, पराठे सॉगी हो जाते हैं या कभी बेलते हुए फट जाते हैं। आज हम आपकी इन्हीं सारी परेशानियों को दूर करने के लिए कुछ टिप्स ले कर आए हैं।

Anmol ChauhanThu, 4 Sep 2025 04:03 PM
1/7

चटपटे प्याज के पराठे

प्याज के चटपटे, कुरकुरे और मसालेदार पराठे भला किसे पसंद नहीं आते। नाश्ते में कुछ टेस्टी खाने का मन हो या लंच में कुछ मजेदार खाना हो, प्याज के पराठे परफेक्ट ऑप्शन हैं। लेकिन इन्हें बनाना थोड़ा ट्रिकी होता है। कभी स्टफिंग अच्छी नहीं बनती, प्याज पानी छोड़ देती है, पराठे सॉगी हो जाते हैं या कभी बेलते हुए फट जाते हैं। आज हम आपकी इन्हीं सारी परेशानियों को दूर करने के लिए कुछ टिप्स ले कर आए हैं। तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं घर पर परफेक्ट ढाबा स्टाइल प्याज के पराठे कैसे बनाएं। (Image Credit: Pinterest)

2/7

पराठे के लिए ऐसा आटा लगाएं

प्याज के पराठों के लिए हमेशा नर्म आटा लगाएं। आटे में चुटकीभर नमक और एक चम्मच तेल मिलाकर गूंथ लें। तेल डालने से पराठे में कुरकुरापन आता है। अब आटे को कम से कम 20 मिनट के लिए ढककर यूं ही छोड़ दें।

3/7

प्याज का पानी ऐसे निकालें

अक्सर प्याज पानी छोड़ देती है, जिस वजह से पराठे टेस्टी नहीं बनते। इसलिए प्याज को सबसे पहले महीन-महीन काट लें और इसमें एक चम्मच नमक डालकर, किसी कटोरी में कुछ देर के लिए छोड़ दें। कुछ देर में प्याज पानी छोड़ देगी, जिसे आपको हाथों से निचोड़कर निकाल लेना है।

4/7

तवे पर भूनें साबुत मसाले

एकदम ढाबा स्टाइल प्याज के पराठे बनाने के लिए तवे पर आधा चम्मच जीरा और लगभग एक चम्मच साबुत धनिया भून लें। ये हल्का सा रोस्ट हो जाएं तो इन्हें दरदरा सा कूट लें। ये मसाला आपके पराठों में सौंधी-सौंधी खुशबू एड करेगा।

5/7

ऐसे बनाएं पराठे की स्टफिंग

स्टफिंग बनाने के लिए एक कटोरी में बारीक कटी हरी मिर्च, हरा धनिया, तैयार किया साबुत मसाला, लाल मिर्च, कसूरी मेथी, चुटकी भर अजवाइन, गरम मसाला और स्वादानुसार नमक डालें। अब इसमें प्याज का सारा पानी निचोड़कर प्याज भी एड कर दें।

6/7

इस ट्रिक से बेलें पराठे

सबसे पहले तो आटे की लोई को हल्का सा बेल कर उसमें प्याज की स्टफिंग भर लें। अब इस पेड़े को हल्के हाथों से थोड़ा सा फैला लें। आपको साइड से पराठे को हल्की गोल शेप देनी है। अब बेलन की मदद से पराठे को बेलें, ये बिल्कुल नहीं फटेगा।

7/7

धीमी आंच पर सेंके

पराठे हमेशा धीमी आंच पर सेंकने चाहिए। इससे ये कुरकुरे बनते हैं। पहले पराठे की दोनों साइड अच्छी तरह सेंक लें, फिर इनपर तेल या देसी घी लगा दें। ऐसे बहुत ही टेस्टी और एकदम ढाबा स्टाइल पराठे बनकर तैयार होंगें।

Cooking Tips