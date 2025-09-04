घर पर बनाएं ढाबा स्टाइल चटपटे प्याज के पराठे, यहां देखें 6 सीक्रेट टिप्स

चटपटे प्याज के पराठे

प्याज के चटपटे, कुरकुरे और मसालेदार पराठे भला किसे पसंद नहीं आते। नाश्ते में कुछ टेस्टी खाने का मन हो या लंच में कुछ मजेदार खाना हो, प्याज के पराठे परफेक्ट ऑप्शन हैं। लेकिन इन्हें बनाना थोड़ा ट्रिकी होता है। कभी स्टफिंग अच्छी नहीं बनती, प्याज पानी छोड़ देती है, पराठे सॉगी हो जाते हैं या कभी बेलते हुए फट जाते हैं। आज हम आपकी इन्हीं सारी परेशानियों को दूर करने के लिए कुछ टिप्स ले कर आए हैं। तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं घर पर परफेक्ट ढाबा स्टाइल प्याज के पराठे कैसे बनाएं। (Image Credit: Pinterest)