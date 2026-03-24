सिंपल बाजू का गया ट्रेंड! ब्लाउज की स्लीव्स के ये 8 फैंसी डिजाइन ट्राई करें, देखें फोटोज!

साड़ी के ओवरऑल लुक में ब्लाउज काफी मायने रखता है। अगर ब्लाउज स्टाइलिश तरीके स्टिच कराया हुआ है तो लुक में जैसे जान आ जाती है। आजकल तो ब्लाउज की नेकलाइन के अलावा स्लीव्स के साथ भी एक्सपेरिमेंट करने का दौर है। यकीन मानिए सिंपल सी नेकलाइन के साथ भी अगर आपने स्लीव्स फैंसी डिजाइन में स्टिच कराई हैं, तो आपका ब्लाउज एकदम डिजाइनर लगेगा। यहां हम आपके लिए ब्लाउज की स्लीव्स के कुछ लेटेस्ट फैंसी डिजाइन ले कर आए हैं, जो काफी ट्रेंडी लगने वाले हैं। (All Images Credit- @blousetrends_Instagram)
ब्लाउज की स्लीव्स का ये डिजाइन काफी ज्यादा फैंसी है। सिंपल साड़ी के साथ ऐसे स्टेटमेंट ब्लाउज पीस काफी फैशनेबल लगते हैं। आप ब्लाउज की मैचिंग का जॉर्जेट या शिफॉन फैब्रिक ले सकती हैं और कुछ इस तरह का पैटर्न स्टिच करा सकती हैं, बहुत ही फैशनेबल लुक आएगा।
ये डोरी वाला स्लीव्स डिजाइन बहुत ही सुंदर लगता है। खासतौर से डेली वियर की साड़ी के साथ ऐसे छोटी-छोटी डिटेलिंग वाले ब्लाउज पीस बेहद ही फैंसी लगते हैं। आप इसमें मैचिंग बीड्स भी अटैच करा सकती हैं, लुक एन्हांस हो जाता है।
ब्लाउज को थोड़ा मॉडर्न और ट्रेंडी ट्विस्ट देना है तो कुछ इस तरह की स्लीव्स बनवा सकती हैं। ये लेयर्ड स्लीव्स काफी डिजाइनर लुक देती हैं। अपनी शिफॉन, जॉर्जेट और कॉटन वाली साड़ियों के साथ आप ऐसा ब्लाउज पीस बनवा सकती हैं, बहुत ही क्लासी और रॉयल लुक मिलेगा।
ब्लाउज की स्लीव्स पर आप ये ट्रेंडी सा कट वर्क भी ट्राई कर सकती हैं। ये पैटर्न काफी स्टाइलिश लगता है। साथ में बॉर्डर पर फ्रिल डिजाइन भी बनवा सकती हैं। ऐसे डिजाइन डेली वियर साड़ी के लिए परफेक्ट रहते हैं।
मॉडर्न और यूनिक सा स्लीव्स डिजाइन खोज रही हैं, तो ये पैटर्न आपके लिए परफेक्ट रहेगा। खूबसूरत कट वर्क और मैचिंग बीड्स या पर्ल के साथ बहुत ही प्यारा सा स्लीव्स डिजाइन बना है, जिसमें आपकी बाजू बहुत ही सुंदर लगेंगी।
आप ये पर्ल डिटेलिंग वाली स्लीव्स भी बनवा सकती हैं। ये काफी पॉलिश्ड लुक देती हैं। इनमें बो शेप में डोरी का भी खूबसूरत डिजाइन है, जो क्यूट लगता है। साड़ी सिंपल हो या हेवी, ऐसे ब्लाउज पीस उनके लुक को और भी एन्हांस कर देते हैं।
अपनी सिंपल सी साड़ी को डिजाइनर लुक देना है तो ये यूनिक स्लीव्स डिजाइन ट्राई कर सकती हैं। साड़ी से मैचिंग या कॉन्ट्रास्ट रंग का दूसरा फैब्रिक ले कर इस तरह से डिजाइन करा सकती हैं। साथ में सुंदर सा स्टोन वर्क भी करा सकती हैं।
समर्स में आप हाफ स्लीव्स वाला ब्लाउज बनवाने की सोच रही हैं, तो ये डिजाइन आपके लिए बेस्ट रहेगा। ये बहुत ही खूबसूरत सा नॉट पैटर्न है, जो देखने में काफी मॉडर्न और अट्रैक्टिव लगता है। साड़ी को डिजाइनर लुक देने का ये बढ़िया तरीका है।