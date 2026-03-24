सिंपल बाजू का गया ट्रेंड! ब्लाउज की स्लीव्स के ये 8 फैंसी डिजाइन ट्राई करें, देखें फोटोज!

ब्लाउज की स्लीव्स के फैंसी डिजाइन

साड़ी के ओवरऑल लुक में ब्लाउज काफी मायने रखता है। अगर ब्लाउज स्टाइलिश तरीके स्टिच कराया हुआ है तो लुक में जैसे जान आ जाती है। आजकल तो ब्लाउज की नेकलाइन के अलावा स्लीव्स के साथ भी एक्सपेरिमेंट करने का दौर है। यकीन मानिए सिंपल सी नेकलाइन के साथ भी अगर आपने स्लीव्स फैंसी डिजाइन में स्टिच कराई हैं, तो आपका ब्लाउज एकदम डिजाइनर लगेगा। यहां हम आपके लिए ब्लाउज की स्लीव्स के कुछ लेटेस्ट फैंसी डिजाइन ले कर आए हैं, जो काफी ट्रेंडी लगने वाले हैं। (All Images Credit- @blousetrends_Instagram)