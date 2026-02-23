Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More
फोटो

Holi Special: इस होली ट्राई करें 8 तरह की चटपटी-क्रिस्पी मठरी, तारीफ करते नहीं थकेंगे मेहमान

होली का त्योहार आने से पहले ही लोगों के घरों में चिप्स-पापड़ से लेकर मठरी तक सब बनने लगता है। अगर इस होली आप अलग-अलग मठरी बनाना चाहते हैं, तो हम कुछ मठरियों के बारे में बताते हैं।

Deepali SrivastavaFeb 23, 2026 12:25 pm IST
1/9

होली के लिए अलग-अलग स्टाइल में मठरी

होली का त्योहार आने से पहले ही लोगों के घरों में तैयारियां शुरू हो जाती हैं। होली के लिए गुजिया से लेकन मठरी-नमकीन तक सब बनाने में जुट जाते हैं। अगर आप इस होली कुछ अलग और क्रिस्पी बनाने का सोच रही हैं, तो 8 अलग तरह की मठरी बनाकर मेहमानों को खिलाएं। मठरी सादी तो आपने खूब खाई होंगी लेकिन क्या अलग-अलग तरह की मठरियों के बारे में जानते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं कौन-कौन सी मठरी बना सकते हैं।

2/9

1- नमकपारा

सबसे आसान और सिंपल मठरी की बात करें तो वो है नमकपारा। नमकपारा में ज्यादा कुछ नहीं पड़ता है और इसे मैदा से काट-काटकर तेल-घी में फ्राई कर बना सकते हैं। इसे चाय के साथ खाना अच्छा लगता है।

3/9

2- बेसन की सेव

बेसन की सेव भी आप मठरी की तरह बना सकते हैं। आपको बेसन में हल्दी, नमक, जीरा मिलाकर पतली या मोटे सांचे से बनाना होगा। इसे सीधा खौलते हुए तेल में बनाएंगे तो क्रिस्पी बन जाएगी।

4/9

3- मेथी की मठरी

मेथी की मठरी बनाना भी काफी आसान है। मेथी की मठरी के लिए मैदा और आटा को मिक्स कर उसमें नमक, अजवायन, कसूरी मेथी डालकर डो बनाएं। फिर उसे रोल कर मठरी के शेप में काट लें। अब तेल में तलकर मठरी बना लें।

5/9

4- सूजी की मठरी

सूजी और मैदे को मिक्स कर इसमें नमक, मिर्च, जीरा, अजवायन डालकर थोड़े पानी के साथ डो बनाएं और फिर मठरी के आकार में काट लें। अब तेल में फ्राई कर मठरी बनाएं। बस सूजी की मठरी भी बनकर रेडी हो जाएगी।

6/9

5- मसाला मठरी

मसाला मठरी बनाने के लिए आपको मैदा में नमक, अजवायन के साथ मसाला मिलाकर डो तैयार करना होगा। फिर उसे तलना है और मठरी बनानी है।

7/9

6- पालक की मठरी

पालक के पत्तों को महीन काटकर सुखाएं और मैदा के साथ सान लें। इसमें नमक, हींग और अजवायन मिलाएं। फिर मठरी के शेप में काटकर पालक की मठरी बनाकर तैयार करें।

8/9

7- काजू मठरी

काजू मठरी बस काजू जैसे शेप में होती है, इसमें खासतौर पर मसाला पड़ता है। आटा और मैदा मिलाकर डो बनाएं और इसमें नमक, अजवायन, मसाला, चाट मसाला मिलाएं। फिर काजू के शेप में मठरी को सांचे से काट लें। बस इसे घी या तेल में तल लें।

9/9

8- मिनी समोसा मठरी

मिनी समोसा वाली मठरी भी आप होली पर बना सकती हैं। इसके लिए आप चटपटा मसाला तैयार करें और मैदे का डो बनाकर छोटी लोई बनाएं। फिर तैयार मसाला इसमें भरकर समोसे के शेप में बंद करें और इसे तेल लें। मिनी मसाला समोसा मठरी बनकर रेडी हो जाएगी।

Kitchen Tips
Hindi Newsफोटोलाइफस्टाइलHoli Special: इस होली ट्राई करें 8 तरह की चटपटी-क्रिस्पी मठरी, तारीफ करते नहीं थकेंगे मेहमान