धनिया-पुदानी के बेसिक पेस्ट से बनाएं 5 मजेदार चटनी, सीख लें तरीका

धनिया पुदीना के बेसिक पेस्ट से बनेगी 5 तरह की चटनी

स्ट्रीट फूड के साथ मिलने वाली चटपटी हरी चटनी हो या फिर रेस्टोरेंट में मिलने वाली लाइट ग्रीन कलर की मिंट चटनी, इन सबका स्वाद बेहद लाजवाब होता है। लेकिन जैसे ही इन्हें घर में बनाने की कोशिश करें तो ना स्वाद मिलता है और ना ही टेक्सचर। ऐसे में ये छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके काम आएंगी। जिनकी मदद से आप बेसिक धनिया-पुदीना के पेस्ट से 5 तरह की चटनी बनाकर तैयार कर पाएंगी,वो भी बिल्कुल बाजार जैसी। तो बस नोट कर लें तरीका।