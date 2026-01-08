Makar Sankranti 2026: इस मकर संक्रांति ट्राई करें ये 6 शुगर-फ्री डेजर्ट्स, सेहत स्वाद दोनों मिलेंगे एकसाथ

मकर संक्रांति ट्राई के 6 शुगर-फ्री डेजर्ट्स

मकर संक्रांति 2026 का त्योहार अपने साथ तिल और गुड़ की सौंधी महक भी साथ लेकर आता है। लेकिन आप अगर फिटनेस फ्रीक हैं और त्योहारों पर मीठा खाने-खिलाने से परहेज करते हैं तो शुगर-फ्री डेजर्ट्स आपके त्योहार की मिठास कम नहीं होने देंगे। जी हां, आप पारंपरिक व्यंजनों को बिना चीनी के भी उतना ही लाजवाब बना सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे-