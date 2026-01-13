Makar Sankranti Rangoli Designs : छोड़ दें समय और मेहनत की टेंशन, 5 मिनट में तैयार करें संक्रांति स्पेशल रंगोली डिजाइन

मकर संक्रांति के लेटेस्ट रंगोली डिजाइन

मकर संक्रांति का त्योहार सिर्फ पतंगों और तिल-गुड़ की मिठास तक सीमित नहीं है, बल्कि यह घर के आंगन को रंगों से सजाने और नई ऊर्जा के स्वागत का भी उत्सव है। जब सूर्य उत्तरायण की ओर बढ़ता है और ऋतुओं में बदलाव आता है, तो द्वार पर बनी एक खूबसूरत रंगोली न केवल घर की शोभा बढ़ाती है, बल्कि आने वाली खुशहाली का प्रतीक भी बन जाती है। आइए जानते हैं इस साल ट्रेंड में बने हुए लेटेस्ट सिपंल रंगोली डिजाइन में क्या है खास।