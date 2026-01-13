Makar Sankranti Rangoli Designs : छोड़ दें समय और मेहनत की टेंशन, 5 मिनट में तैयार करें संक्रांति स्पेशल रंगोली डिजाइन

मकर संक्रांति का त्योहार सिर्फ पतंगों और तिल-गुड़ की मिठास तक सीमित नहीं है, बल्कि यह घर के आंगन को रंगों से सजाने और नई ऊर्जा के स्वागत का भी उत्सव है। जब सूर्य उत्तरायण की ओर बढ़ता है और ऋतुओं में बदलाव आता है, तो द्वार पर बनी एक खूबसूरत रंगोली न केवल घर की शोभा बढ़ाती है, बल्कि आने वाली खुशहाली का प्रतीक भी बन जाती है। आइए जानते हैं इस साल ट्रेंड में बने हुए लेटेस्ट सिपंल रंगोली डिजाइन में क्या है खास।
रंग-बिरंगी पतंगों वाले डिजाइन संक्रांति के लिए सबसे लोकप्रिय और आसान रंगोली पैटर्न हैं। सूर्य के उत्तरायण होने के प्रतीक के रूप में उगते सूरज की आकृति आप अपनी रंगोली में उकेर सकते हैं।
यह संक्रांति के लिए सबसे सरल और 'कैची' रंगोली डिजाइन है। इस तरह का रंगोली डिजाइन बनाने के लिए चौक या पेन से फर्श पर 4-5 छोटे वर्गाकार आकार अलग-अलग रंगों में बनाएं। उनके नीचे एक छोटी सी 'पूंछ' और धागा जोड़ दें। बीच में सफेद रंग से 'Happy Makar Sankranti' लिखें।
अगर आपको फ्री-हैंड ड्राइंग में दिक्कत होती है, तो घर की चूड़ियों की मदद लें। जमीन पर एक चूड़ी रखें और उसके चारों तरफ गोल घेरे में 5-6 और चूड़ियां रखें। हर चूड़ी के बीच में अलग-अलग रंग भरें। बीच की खाली जगह पर एक छोटा दीया या फूलों की पंखुड़ियां सजा दें। यह एक सुंदर फूल वाला डिजाइन बन जाएगा।
बिना किसी मेहनत के बारीकी वाला रंगोली लुक पाने के लिए यह डिजाइन बेस्ट है। इसके लिए फर्श पर रंगों के छोटे-छोटे ढेर (डॉट्स) रखें। अब एक ईयरबड लें और उसे रंग के बीच में रखकर बाहर की तरफ खींचें। इससे बहुत ही सुंदर पंखुड़ियों वाला फूल अपने आप बन जाएगा।
रंगोली के पूरे बेस को एक जैसा रंग देने के लिए किचन की छलनी का इस्तेमाल करें। इसके लिए सबसे पहले छलनी से जमीन पर गोल घेरे में पीला,काला या गुलाबी रंग फैलाएं। अब इसके ऊपर सफेद,नीले और गुलाबी रंग से एक साधारण पतंग या स्वास्तिक बना दें। यह दिखने में बहुत ही प्रोफेशनल और साफ-सुथरा लगता है।
अगर आपके पास घर के आंगन को रंगों से सजाने का समय नहीं है, तो फूलों का उपयोग करें। इसके लिए गेंदे के पीले और नारंगी फूलों को अलग-अलग पंखुड़ियों में तोड़ लें। बीच में एक बड़ा दीया रखें और उसके चारों तरफ फूलों के गोल घेरे बनाएं। आम के पत्तों का इस्तेमाल करके किनारों पर हरे रंग का टच दें।