मकर संक्रांति पर बना सकती हैं ये 8 मिठाइयां, स्वाद में हैं लाजवाब और बनाने में भी आसान!

मकर संक्रांति पर बनाएं ये 8 मिठाई

मकर संक्रांति का पर्व पूरे देशभर में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। हर त्योहार की तरह इस दिन भी ढेर सारी मिठाइयां बनाई जाती हैं। खासतौर से तिल और गुड़ से बनी मिठाई खाना इस दिन बहुत शुभ माना जाता है। सर्दियां भी चल रही हैं, तो तिल और गुड़ वाली मिठाइयां शरीर को गर्म रखने का काम करती हैं। साथ ही शरीर के लिए काफी फायदेमंद होती हैं। तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसी ही खास मिठाइयों के बारे में जो मकर संक्रांति के दिन बनाई जाती हैं। आप भी इन्हें बनाकर अपने त्यौहार का मजा दोगुना कर सकते हैं।