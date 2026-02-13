Hindustan Hindi News
महाशिवरात्रि स्पेशल: चौलाई के लड्डू बिखर जाते हैं या सख्त बनते हैं? 9 टिप्स से बनेंगे हर बार परफेक्ट!

चौलाई के लड्डू बनाने में तो आसान होते हैं लेकिन कई बार छोटी-छोटी गलतियों की वजह से ये या तो बहुत हार्ड बनते हैं या बिखर जाते हैं। तो चलिए आज आपको सही माप के साथ चौलाई के लड्डू बनाने की कुछ टिप्स बताते हैं, जिनसे आप एकदम परफेक्ट लड्डू बना लेंगी।

Anmol ChauhanFeb 13, 2026 02:55 pm IST
1/10

परफेक्ट चौलाई के लड्डू बनाने की टिप्स

महाशिवरात्रि के व्रत से पहले घर में अक्सर कुछ मीठा बनाकर रख लिया जाता है, जिसमें से एक है चौलाई के लड्डू। ये फलाहारी लड्डू व्रत में खाने के लिए परफेक्ट रहते हैं। एकदम हल्के-फुल्के और शरीर को एनर्जी देने वाले। अक्सर महाशिवरात्रि से दो-तीन पहले गृहणियां खूब सारे चौलाई के लड्डू बनाकर रख लेती हैं। व्रत का भी काम हो जाता है और घर में सभी इन्हें बड़े शौक से खाते हैं। अब चौलाई के लड्डू बनाने में तो आसान होते हैं लेकिन कई बार छोटी-छोटी गलतियों की वजह से ये या तो बहुत हार्ड बनते हैं या बिखर जाते हैं। ऐसे में इन्हें खाना मुश्किल हो जाता है। तो चलिए आज आपको सही माप के साथ चौलाई के लड्डू बनाने की कुछ टिप्स बताते हैं, जिनसे आप एकदम परफेक्ट लड्डू बना लेंगी। (Credit: @samirasrecipediary_Instagram)

2/10

एक बार में एक चम्मच दाने भूनें

लड्डू बनाने से पहले कच्ची चौलाई को भुनना होता है। सबसे बड़ी गलती यहां होती है जब आप खूब सारे दाने एक बार में ही भुनने के लिए डाल देती हैं। आपको एक बार में सिर्फ एक चम्मच दाने ही कढ़ाही में भुनने चाहिए। इससे वो अच्छी तरह पॉप होते हैं।

3/10

गर्म बर्तन में डालें चौलाई के दाने

चौलाई के दाने भूनते हुए ये भी ध्यान रखें कि आपको इन्हें एकदम तेज गर्म बर्तन में ही डालना है। सबसे पहले कोई कढ़ाही या पैन अच्छे से तेज गर्म होने दें, उसके बाद ही चौलाई के दाने डालें। ये डालते ही पॉप होना शुरू हो जाएंगे।

4/10

लगातार चलाते रहना है जरूरी

चौलाई को भूनते समय लगातार चलाते रहना जरूरी है। ये दाने काफी हल्के होते हैं, ऐसे में अगर आप इन्हें लगातार नहीं चलाएंगी तो ये तुरंत ही जलना शुरू जाएंगे, जिससे लड्डू का पूरा टेस्ट खराब हो जाएगा। ये 25-30 में ही अच्छे से पॉप हो जाते हैं।

5/10

लड्डू बनाने से पहले छान लें

चौलाई के दाने भूनने के बाद एक आटा छानने वाली छलनी की मदद से इन्हें छान जरूर लें। इससे चौलाई के कच्चे दाने, कम फूले हुए दाने या कोई भी गंदगी बाहर निकाल जाएगी।

6/10

जो दाने ना भुने हों उनका क्या करें

चौलाई के कुछ दाने जो पूरी तरह फूल नहीं पाएं हैं उन्हें छलनी से अलग कर लें। इन्हें फेंकना नहीं है, आप इन्हें कच्चा आराम से खा सकती हैं। ये काफी क्रिस्पी लगते हैं। इसके अलावा इन्हें पीसकर आटे में मिला लें और उनकी रोटी बना लें।

7/10

एक तार वाली चाशनी बना लें

लड्डू एकदम परफेक्ट बनें, इसके लिए सबसे जरूरी है कि चाशनी सही हो। आपको एक तार वाली चाशनी बनानी है। अगर 150 ग्राम यानी लगभग 1 कप गुड़ ले रही हैं, तो सिर्फ 1-2 चम्मच पानी लें और उसमें गुड़ को पिघला लें। एक तार वाली चाशनी बन जाएगी तो एकदम परफेक्ट लड्डू बनेंगे।

8/10

ऐसे चेक कर चाशनी सही है या नहीं

चाशनी सही बनी है या नहीं, इसे चेक करने के लिए थोड़े से पानी में जरा सी चाशनी डालकर देखें। अगर इसकी बॉल आराम से बन पा रही है, तो आपकी चाशनी तैयार है। अगर बॉल नहीं बन रही है तो थोड़ी देर इसे और पकाएं।

9/10

चाशनी में डालें चौलाई

जैसे ही आपकी गुड़ वाली चाशनी बनकर तैयार हो जाए, इसमें भुनी हुई चौलाई के दाने डालें। इन्हें आपस में अच्छे से मिक्स करें और फिर लड्डू बनाना शुरू करें। हाथों पर थोड़ा सा पानी जरूर लगा लें, इससे लड्डू हाथ पर नहीं चिपकेंगे।

10/10

गर्म होने पर ही बना लें लड्डू

एक बात और ध्यान रखें कि जब ये चौलाई वाला मिक्स हल्का गर्म हो तभी लड्डू बनाना शुरू कर दें। ठंडा होने पर लड्डू नहीं बन पाएंगे। अगर लड्डू बनाते बनाते ये ठंडा भी हो जाए, तो आप इसे दोबारा हल्का सा गर्म कर सकती हैं।

