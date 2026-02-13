महाशिवरात्रि स्पेशल: चौलाई के लड्डू बिखर जाते हैं या सख्त बनते हैं? 9 टिप्स से बनेंगे हर बार परफेक्ट!

परफेक्ट चौलाई के लड्डू बनाने की टिप्स

महाशिवरात्रि के व्रत से पहले घर में अक्सर कुछ मीठा बनाकर रख लिया जाता है, जिसमें से एक है चौलाई के लड्डू। ये फलाहारी लड्डू व्रत में खाने के लिए परफेक्ट रहते हैं। एकदम हल्के-फुल्के और शरीर को एनर्जी देने वाले। अक्सर महाशिवरात्रि से दो-तीन पहले गृहणियां खूब सारे चौलाई के लड्डू बनाकर रख लेती हैं। व्रत का भी काम हो जाता है और घर में सभी इन्हें बड़े शौक से खाते हैं। अब चौलाई के लड्डू बनाने में तो आसान होते हैं लेकिन कई बार छोटी-छोटी गलतियों की वजह से ये या तो बहुत हार्ड बनते हैं या बिखर जाते हैं। ऐसे में इन्हें खाना मुश्किल हो जाता है। तो चलिए आज आपको सही माप के साथ चौलाई के लड्डू बनाने की कुछ टिप्स बताते हैं, जिनसे आप एकदम परफेक्ट लड्डू बना लेंगी। (Credit: @samirasrecipediary_Instagram)