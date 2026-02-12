जूते हों या बाल, चुटकियों में साफ होगी चिपकी हुई च्युइंग गम, बस फॉलो करें ये टिप्स

बालों और जूतों से च्युइंग गम हटाने के 5 जादुई तरीके

आप किसी पार्टी या दोस्त से मिलने जा रहे हों और अचानक आपको महसूस हो कि आपके बालों या पसंदीदा जूतों के तलवों में च्युइंग गम चिपकी हुई है। तो यकीनन यह किसी के लिए भी बुरे सपने से कम नहीं होगा। ऐसा होने पर पहली प्रतिक्रिया अक्सर घबराहट की होती है-बालों से गम हटाने के लिए आखिर में हम कैंची उठा लेते हैं और जूतों को साफ करने के लिए उसे खुरचने लगते हैं, जिससे जूते खराब हो सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं इस चिपचिपी आफत से निपटने के लिए आपको ना तो कैंची चलाने की जरूरत होती है और ना ही जूतों को फेंकने की। बस थोड़ी सी सूझबूझ और घर में मौजूद कुछ साधारण चीजें इस जिद्दी दुश्मन से बिना किसी नुकसान पीछा छुड़वाने में मदद कर सकती हैं। आइए जानते हैं कैसे-