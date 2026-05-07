समर वेडिंग से लेकर पार्टी तक, माधुरी दीक्षित की साड़ियां हैं परफेक्ट

पेस्टल रंगों की साड़ियां

गर्मियों के मौसम में पेस्टल रंग आंखों को सुकून देते हैं और बेहद एलिगेंट भी लगते हैं। माधुरी दीक्षित अक्सर बेबी पिंक, पीच, पाउडर ब्लू, ऑफ व्हाइट और मिंट ग्रीन जैसी साड़ियों में नजर आती हैं। ये रंग दिन के फंक्शन और ऑफिस लुक दोनों के लिए अच्छे लगते हैं। पेस्टल साड़ियों के साथ हल्का मेकअप और छोटे इयररिंग्स लुक को और भी खूबसूरत बनाते हैं। अगर आप गर्मी में सिंपल लेकिन स्टाइलिश दिखना चाहती हैं तो इस तरह की साड़ियां जरूर ट्राई करें।