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चांदी की चेन बनवाने के लिए बजट है कम, देखें 7 डिजाइन जो जेब पर नहीं डालेंगे बोझ

आजकल ज्यादातर लोग चांदी की चेन पहनना पसंद करते हैं। अगर आप भी अपने लिए एक बनवाना चाहते हैं लेकिन बजट कम है तो आपके लिए हम कुछ बेहतरीन डिजाइन्स लेकर आए हैं जो आपकी जेब पर बोझ नहीं डालेंगे।

Avantika JainJul 12, 2026 10:10 pm IST
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चांदी की चेन के 7 बेहतरीन डिजाइन

चांदी की चेन इन दिनों काफी ट्रेंड में है। ज्यादातर लोग इसे पहनना पसंद कर रहे हैं। ये दिखने में भी काफी अच्छी लगती है और मॉर्डन लुक के साथ भी ये खूब जचती है। अगर आप भी अपने लिए एक चांदी की सुंदर चेन बनवाना चाहते हैं तो यहां हम आपके लिए 7 ऐसे डिजाइन लेकर आए हैं जो बहुत अट्रैक्टिव हैं। अगर आपका बजट कम है तो भी आप इस चेन को कम दाम में बनवा सकते हैं। देखिए, चांदी की चेन के सुंदर डिजाइन्स-

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बारीक कर्ब लिंक

इस तरह की सिल्वर चेन डिजाइन को खूब पसंद किया जाता है। ये रोजाना पहनने के लिए बेस्ट है।

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चौड़े कर्ब लिंक

अगर आप फंकी चीजों को पहनना पसंद करते हैं तो इस तरह का चेन बनवाएं। ये डिजाइन पुरुषों के पहनने के लिए बेस्ट है।

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फ्लावर और कर्ब डिजाइन

अगर आप किसी फैंसी डिजाइन की चेन बनवाना चाहते हैं तो इसे बनवाएं। इस चेन में छोटे-छोटे कुछ फूलों वाले डिजाइन बने हैं और इसके साथ एक बड़े साइज का क्रिश्चियन लॉकेट भी है जो काफी अच्छा लग रहा है।

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लॉक पेंडल डिजाइन

चांदी की फंकी चेन बनवानी है तो इस तरह के डिजाइन को चुन सकते हैं। इस डिजाइन में बड़े-बड़े छल्ले हैं और एक लॉक पैंन्डल भी बना है।

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रेगुलर चेन डिजाइन

रोजाना में पहनने के लिए अगर आप एक सुंदर चेन डिजाइन खोज रहे हैं तो इस तरह के स्टाइल को चुनें। ये कम ग्राम में बन जाएगी।

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राउंड डिजाइन

अगर आप भारी दिखने वाले डिजाइन को बनवाना चाहते हैं तो इससे बेहतर पैटर्न आपको नहीं मिलेगा। इसमें छोटे-छोट राउंड शेप के डिजाइन है जो काफी अच्छे लग रहे हैं।

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यूनीक चेन डिजाइन

अगर आप एक अलग डिजाइन की चेन बनवाना चाहते हैं तो ये पैटर्न काफी यूनीक है। इसकी खासियत इसका लॉक है।

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