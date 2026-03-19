Eid 2026: ईद पर लगानी हैं सुंदर सी मेंहदी लेकिन डिजाइन नहीं बनाना आता? यहां देखें सिंपल पैटर्न

ईद के लिए सिंपल मेंहदी डिजाइन

ईद के खास मौके पर जब तक हाथों में मेहंदी ना लगे, शृंगार अधूरा ही रहता है। लेकिन मेंहदी का एक बढ़िया डिजाइन ढूंढना भी जरा चैलेंजिंग होता है। खासतौर से अगर आप कोई ऐसा डिजाइन ढूंढ रही हैं, जो बनाने में बिल्कुल सिंपल हो और देखने में भी बेहद सुंदर लगे तो काफी मुश्किल होती है। ईद के लिए अगर आप भी ऐसा ही डिजाइन खोज रही हैं तो यहां हम आपके लिए कुछ ट्रेंडी पैटर्न ले कर आए हैं। ये बनाने में आसान है और काफी ट्रेंडी भी हैं। चूंकि मिनिमल मेंहदी इन दिनों काफी पॉपुलर हो रही है, तो गर्ल्स को ये मॉडर्न पैटर्न काफी पसंद आने वाले हैं। (Credit- Instagram)