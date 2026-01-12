Lohri 2026 Foods : सरसों के साग से लेकर मूंगफली-रेवड़ी तक, इन 7 चीजों के बिना अधूरा है लोहड़ी का त्योहार

लोहड़ी की 7 सबसे फेमस डिशेज

लोहड़ी की ठिठुरती रात और धधकती अलाव की लपटें उस वक्त तक अधूरी लगती हैं, जब तक रसोई से पंजाबी व्यंजनों की सोंधी महक और मुंह में जायका घुलता नहीं है। यह पर्व सिर्फ ठंड से बचने का बहाना नहीं, बल्कि उस पंजाबी थाली का जश्न भी है जिसमें मक्के की रोटी का सोंधापन, सरसों के साग का देसीपन और गुड़-तिल की वह मिठास छिपी हुई रहती है। आइए जानते हैं 7 ऐसे पंजाबी फूड आइटम्स के बारे में जिनके बिना लोहड़ी के त्योहार का जश्न अधूरा बना रहता है।