Lohri 2026 Fashion Tips : लोहड़ी पर छाए रहेंगे वेलवेट के ये 6 लेटेस्ट फैशन ट्रेंड्स, आप भी ले सकती हैं टिप्स

लोहड़ी पर छाए रहेंगे वेलवेट के ये लेटेस्ट ट्रेंड्स

लोहड़ी की सर्द शाम में ढ़ोल-नगाड़ों के बीच पूजा में शामिल होने से पहले हर महिला के मन में यही सवाल उठता है कि कहीं स्टाइलिश दिखने के चक्कर में ठंड ना लग जाए। लेकिन जब बात वेलवेट के फ्रेबिक की होती है, तो फैशन और गर्माहट का यह कॉम्बो आपको 'रॉयल लुक' देने के लिए काफी होता है। वेलवेट का मखमली अहसास न केवल ठंड से बचाव करता है, बल्कि आग की लपटों के बीच इस कपड़े की चमक आपकी खूबसूरती में चार चांद भी लगा देती है। तो इस लोहड़ी फंक्शन में भीड़ से अलग और बेहद ग्रेसफुल दिखने के लिए फॉलो करें ये लेटेस्ट वेलवेट फैशन ट्रेंड।