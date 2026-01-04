Hindustan Hindi News
Hindi Newsफोटोलाइफस्टाइलमूंगफली से अंजीर तक, बच्चों की सेहत के लिए वरदान हैं ये फूड्स, डॉक्टर गोयल ने बताया खिलाने का सही तरीका

मूंगफली से अंजीर तक, बच्चों की सेहत के लिए वरदान हैं ये फूड्स, डॉक्टर गोयल ने बताया खिलाने का सही तरीका

बच्चों को क्या खिलाएं या क्या नहीं, ज्यादा माता-पिता का ये सवाल डॉक्टर से होता है। आयुर्वेदिक डॉक्टर सुभाष गोयल ने बच्चों के लिए कुछ सुपरफूड्स के बारे में बताया है। उनका कहना है कि अगर ये चीजें बच्चे खाते हैं, तो वो हेल्दी बने रहेंगे।

Deepali SrivastavaJan 04, 2026 05:21 pm IST
1/8

बच्चों के लिए सुपरफूड्स

बच्चों को अच्छी सेहत देने और हेल्दी बनाने के लिए ज्यादा मां-बाप परेशान रहते हैं। अक्सर माता-पिता डॉक्टर से सवाल करते हैं कि बच्चों को क्या हेल्दी खिलाना चाहिए। इस सवाल का जवाब आयुर्वेदिक डॉक्टर सुभाष गोयल ने दिया है। उन्होंने बताया है कि बच्चों को क्या-क्या चीजें आप खिला सकते हैं, जिससे उनकी अच्छी ग्रोथ होगी। कुछ ऐसे सुपरफूड्स हैं, जो बच्चों को जरूर खिलाने की आदत डालनी चाहिए। चलिए आपको बताते हैं ये चीजें कौन सी हैं।

2/8

बनाना शेक

डॉक्टर गोयल का कहना है कि सुबह के नाश्ते में आप बच्चे को बनाना शेक पिला सकते हैं। अगर बच्चा पराठा-रोटी नहीं खाता है, तो बनाना शेक पिलाएं। केले में पोटैशियम-फायबर होता है, जो पाचन को बेहतर करता है। इसके अलावा ये मांसपेशियों की ग्रोथ को अच्छा बनाता है।

3/8

बादाम शेक

केले के अलावा बादाम शेक भी बच्चे के लिए वरदान साबित हो सकता है। बादाम में प्रोटीन, विटामिन ई होता है, जो शरीर के साथ दिमाग की ग्रोथ भी बढ़ाता है। इससे हड्डियां मजबूत होती हैं और बच्चों की याददाश्त बढ़ती है। बादाम और दूध को मिलाकर ये शेक बनाएं और पिलाएं।

4/8

हल्दी

बच्चों को हल्दी खिलाने की आदत भी डालें। हल्दी से इम्यूनिटी बूस्ट होती है, इंफेक्शन होने का खतरा कम रहता है। हल्दी को आप दूध में मिलाकर पिलाएं या फिर सब्जी के माध्यम से। हल्दी में कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, प्रोटीन, जिंक, आयरन होता है।

5/8

मूंगफली

डॉक्टर गोयल का कहना है कि बच्चे को मूंगफली खिलाने की आदत डालें। अगर मूंगफली नहीं खाता है, तो इसका पाउडर बनाकर खिलाएं। पाउडर को किसी चीज में मिलाकर भी खिला सकते हैं। इससे हड्डियां मजबूत होती हैं और पाचन बेहतर होता है।

6/8

अंजीर

बच्चों को हेल्दी बनाने के लिए आप उन्हें अंजीर खिलाएं। डॉक्टर गोयल का कहना है कि अंजीर को लेकर कहा जाता है, कि जो खाएं अंजीर उसकी मजबूत हो जंजीर। जंजीर का मतलब है शरीर की हड्डियां और मांसपेशियां। बच्चों को अंजीर जरूर खिलाएं। अंजीर फाइबर, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है।

7/8

देसी घी

बच्चों को देसी घी भी जरूर खिलाएं। देसी घी बच्चे को सिर्फ 2 चम्मच ही देना है। इसे आप किसी चीज में डालकर दें या फिर घी में कुछ भूनकर खिलाएं। घी बच्चों के दिमाग, शरीर के साथ हड्डियों के लिए अच्छा होता है। घी को सभी के लिए सुपरफूड माना जाता है।

8/8

कैसे खिलाएं

बच्चों को हर चीज कम मात्रा में ही खिलाएं, ज्यादा मात्रा नुकसान कर सकती हैं। जैसे बादाम बच्चों को दिनभर में 4 ही दें और अंजीर 2 खा सकते हैं। मूंगफली एक चम्मच और चुटकीभर हल्दी। बनाना शेक 1 केले का बनाएं और घी की मात्रा सिर्फ 2 चम्मच। यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।

