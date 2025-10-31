रोएं लगने से खराब हो रहे हैं महंगे ऊनी कपड़े, नया जैसा बना देंगे ये 7 टिप्स

Hindustan Hindi News
Hindi Newsफोटोलाइफस्टाइलरोएं लगने से खराब हो रहे हैं महंगे ऊनी कपड़े, नया जैसा बना देंगे ये 7 टिप्स

Tips to remove lint from clothes : अगर आप भी सालों से अलमारी में रखें महंगे ऊनी कपड़े सिर्फ इसलिए नहीं पहन पा रहे हैं कि इनमें रोएं आ गए हैं तो टेंशन छोड़कर ये टिप्स फॉलो करें। इन टिप्स को फॉलो करने से आपके रोएं वाले ऊनी कपड़े नए जैसे दिखने लगेंगे।

Manju MamgainFri, 31 Oct 2025 05:21 PM
1/7

महंगे ऊनी कपड़ों से रोएं हटाने के टिप्स

सर्दियों का मौसम शुरू होते ही ऊनी कपड़े बाहर निकलने लगते हैं। गुलाबी ठंड में शरीर में गर्माहट बनाए रखने वाले ये ब्रांडेड महंगे वूलन क्लॉथ लोग बड़े शौक से खरीदते हैं। हालांकि पैसे और मूड, दोनों उस समय खराब होना लाजमी है जब इन कपड़ों पर लिंट यानी रोएं दिखना शुरू होता है। गर्म कपड़ों पर नजर आने वाले ये लिंट यानी रोएं या फिर कहे बबल्स देखने में बेहद खराब लगते हैं। जो ना सिर्फ कपड़ों की चमक फीकी करने का काम करते हैं बल्कि आपका लुक भी खराब कर सकते हैं। अगर आप भी सालों से अलमारी में रखें महंगे ऊनी कपड़े सिर्फ इसलिए नहीं पहन पा रहे हैं कि इनमें रोएं आ गए हैं तो टेंशन छोड़कर ये टिप्स फॉलो करें। इन टिप्स को फॉलो करने से आपके रोएं वाले ऊनी कपड़े नए जैसे दिखने लगेंगे।

2/7

लिंट रोलर का इस्तेमाल

बाजार से चिपचिपा लिंट रोलर खरीदकर ले आएं। अब इसे कपड़े पर हल्के हाथ से घुमाएं। आप देखेंगे कि सारे रोएं कपड़े से चिपककर अलग निकाल जाएंगे।

3/7

डक्ट टेप

चौड़े डक्ट टेप को चिपकने वाली साइड बाहर रखकर हाथ पर लपेटें। कपड़े पर दबाकर उठाएं। लिंट तुरंत चिपककर कपड़े से अलग हो जाएगा। यह कपड़े से रोएं हटाने का सबसे सस्ता और तुरंत काम करने वाला तरीका है।

4/7

एक साइड वाली वेल्क्रो स्ट्रिप

वेल्क्रो का रफ साइड कपड़े पर रगड़ें। रोएं उसमें फंस जाएंगे। बाद में ब्रश से साफ कर लें।

5/7

रेजर या लिंट शेवर

इलेक्ट्रिक लिंट शेवर (बैटरी वाला) कपड़ों से रोएं निकालने का सबसे तेज तरीका है। आप इसे स्वेटर, कोट, कंबल पर हल्के हाथ से फेरें। पतले कपड़े पर इसका इस्तेमाल धीरे से करें। इसके अलावा लिंट और बबल्स से छुटकारा पाने के लिए घर पर पड़े किसी पुराने रेजर ब्लेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपको कपड़े को एक फ्लैट जगह पर अच्छे से बिछा लेना है और एक हल्के हाथों से रेजर को उन जगहों पर चलाना है जहां पर बबल्स निकल आएं हैं।

6/7

प्यूमिक स्टोन

पैरों को साफ करने के लिए यूज किया जाने वाला प्यूमिक स्टोन वूलेन कपड़ों में मौजूद रोएं को हटाने में भी कारगर होता है। इसके लिए आपको प्यूमिस स्टोन से वूलेन कपड़ों को हल्के-हल्के रगड़ना हैं, जब रोएं ऊपर आ जाएं तो उन्हें हाथों से हटा दें।

7/7

पुराना टूथब्रश

वूलेन कपड़ों की खूबसूरती छीनने वाले लिंट्स से छुटकारा पाने के लिए आप अपने पुराने टूथब्रश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपको वूलेन कपड़ों को हल्का सा भिगोना है। उसके बाद कपड़े के ऊपर टूथब्रश को रगड़ें। ऐसा करने से छोटे-छोटे रोएं और धूल आसानी से निकल जाते हैं।

