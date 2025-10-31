रोएं लगने से खराब हो रहे हैं महंगे ऊनी कपड़े, नया जैसा बना देंगे ये 7 टिप्स

महंगे ऊनी कपड़ों से रोएं हटाने के टिप्स

सर्दियों का मौसम शुरू होते ही ऊनी कपड़े बाहर निकलने लगते हैं। गुलाबी ठंड में शरीर में गर्माहट बनाए रखने वाले ये ब्रांडेड महंगे वूलन क्लॉथ लोग बड़े शौक से खरीदते हैं। हालांकि पैसे और मूड, दोनों उस समय खराब होना लाजमी है जब इन कपड़ों पर लिंट यानी रोएं दिखना शुरू होता है। गर्म कपड़ों पर नजर आने वाले ये लिंट यानी रोएं या फिर कहे बबल्स देखने में बेहद खराब लगते हैं। जो ना सिर्फ कपड़ों की चमक फीकी करने का काम करते हैं बल्कि आपका लुक भी खराब कर सकते हैं। अगर आप भी सालों से अलमारी में रखें महंगे ऊनी कपड़े सिर्फ इसलिए नहीं पहन पा रहे हैं कि इनमें रोएं आ गए हैं तो टेंशन छोड़कर ये टिप्स फॉलो करें। इन टिप्स को फॉलो करने से आपके रोएं वाले ऊनी कपड़े नए जैसे दिखने लगेंगे।