अमीरों जैसा लुक देंगे गोल्ड के टॉप्स! सिर्फ 2-4 ग्राम में बनवा लें ये 8 फैंसी डिजाइन

सोने के 8 फैंसी टॉप्स के डिजाइन

सोने की ज्वैलरी हर महिला को पसंद होती है। खासतौर से डेली वियर के लिए उनके पास ईयरिंग्स का अच्छा खासा कलेक्शन होता है। यूं तो आप सुई धागे, झुमकी या हूप ईयरिंग्स भी डेली वियर में पहन सकती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कंफर्टेबल टॉप्स रहते हैं। ये काफी लाइटवेट होते हैं और देखने में भी स्टाइलिश और क्लासी लगते हैं। कुछ ही ग्राम गोल्ड में आप काफी सुंदर से टॉप्स बनवा सकती हैं। यहां हम आपके लिए ऐसे ही कुछ बढ़िया डिजाइन ले कर आए हैं, जो डेली वियर के लिए एकदम परफेक्ट रहेंगे। (All Images Credit- Pinterest)