अमीरों जैसे लगेंगे हाथ! कम बजट में बनवा लें गोल्ड रिंग के ये 8 डिजाइन, डेली वियर में सुंदर लगेंगे

सुंदर सी गोल्ड रिंग हो तो हाथों की खूबसूरती अपने आप बढ़ जाती है। आजकल तो डेली वियर के लिए भी इतने एलिगेंट और स्टाइलिश डिजाइन आने लगे हैं, जो लाइट वेट होने के साथ साथ काफी फैंसी भी लगते हैं। कॉलेज, ऑफिस या डेली घर के वियर करने के लिए भी ये सिंपल रिंग्स एकदम परफेक्ट रहती हैं। अगर आप भी ऐसी ही गोल्ड रिंग्स की तलाश में हैं जो हर आउटफिट के साथ मैच हो जाएं और लाइट वेट भी हों, तो ये डिजाइन आपको मिस बिल्कुल नहीं करने चाहिए। (All Images Credit- Pinterest)
ये फ्लॉवर और पेटल डिजाइन वाली गोल्ड रिंग काफी मॉडर्न और स्टाइलिश है। डेली वियर के लिए ये एकदम परफेक्ट है। ऐसे डिजाइन हर तरह के आउटफिट के साथ अच्छे लगते हैं और काफी पॉलिश्ड और फैंसी लुक भी देते हैं।
ये रिंग सिर्फ डेली वियर ही नहीं, बल्कि किसी स्पेशल ऑकेजन में भी आप आराम से कैरी कर सकती हैं। ये डिजाइन काफी ज्यादा एलिगेंट और क्लासी है, जो ट्रेडिशनल आउटफिट्स के साथ तो काफी ज्यादा सुंदर लगता है।
हार्ट शेप वाला ये डिजाइन भी काफी ज्यादा मॉडर्न और अट्रैक्टिव है। डेली वियर के लिए अगर आप हाथ में एक ऐसी रिंग डाल लें तो लुक काफी ज्यादा स्टाइलिश लगता है। इस डिजाइन की खासियत है कि इसे आप ट्रेडिशनल आउटफिट्स के अलावा वेस्टर्न वियर के साथ भी आराम से स्टाइल कर सकती हैं।
थोड़ा सा मॉडर्न डिजाइन ढूंढ रही हैं, तो ये वाली अंगूठी आपके लिए एकदम परफेक्ट रहेगी। इंडेक्स फिंगर में खासतौर से ये काफी ज्यादा स्टाइलिश लगती है। इसे भी रोजमर्रा के साथ साथ किसी खास मौके के लिए स्टाइल कर सकती हैं। हाथों की खूबसूरती में चार चांद लग जाएंगे।
मॉडर्न डिजाइंस की शौकीन हैं तो ये वाला पैटर्न भी आपको बड़ा पसंद आएगा। चैन वाले डिजाइन में काफी सुंदर सी गोल्ड रिंग है, जो काफी लाइटवेट भी है और अट्रैक्टिव भी। इसे आप डेली वियर में हर आउटफिट के साथ पेयर कर सकती हैं।
अगर आपको ऐसी रिंग चाहिए जो आप सूट-साड़ी जैसे एथनिक आउटफिट के साथ स्टाइल कर सकें, तो ये वाला डिजाइन आपको चुनना चाहिए। सिर्फ एक रिंग भी हाथ में डाल लेंगी तो पूरा लुक काफी ज्यादा सुंदर आएगा।
गोल्ड रिंग के लिए यूनिक और मॉडर्न सा डिजाइन चाहती हैं, तो बॉल पैटर्न में ये अंगूठी आपके लिए परफेक्ट रहेगी। कुंवारी लड़कियों के लिए ऐसे डिजाइन बढ़िया रहते हैं। काफी लाइटवेट भी और इन्हें हर तरह के आउटफिट के साथ भी पेयर किया जा सकता है।
ये इंटरलिंक डिजाइन काफी ज्यादा अट्रैक्टिव और मॉडर्न है। अगर आप ऑफिस या कॉलेज जाती हैं, तो ऐसे लाइटवेट और सिंपल डिजाइन आपके लिए परफेक्ट रहेंगे। ये एक रिंग अगर आप हाथ में पहन लें, तो ओवरऑल लुक काफी पॉलिश्ड और क्लासी लगने लगेगा।