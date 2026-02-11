Hindustan Hindi News
हनीमून पर चाहिए सुकून? भारत में ये ऑफबीट डेस्टिनेशंस हैं बिल्कुल परफेक्ट

अगर आप भीड़-भाड़ से दूर, सुकून और रोमांस से भरी हनीमून ट्रिप चाहते हैं, वह भी बजट में- तो भारत के ये ऑफबीट डेस्टिनेशन परफेक्ट हैं, जहां प्रकृति, शांति और प्यार तीनों मिलते हैं।

Shubhangi GuptaFeb 11, 2026 05:00 pm IST
1/9

भारत में हनीमून- ऑफबीट डेस्टिनेशंस

हनीमून सिर्फ एक ट्रिप नहीं, बल्कि दो लोगों के नए रिश्ते की सबसे खूबसूरत शुरुआत होता है। लेकिन हर कपल गोवा, मनाली या शिमला जैसी भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाना नहीं चाहता- खासतौर पर तब, जब बजट भी ध्यान में रखना हो। ऐसे में ऑफबीट हनीमून डेस्टिनेशन सबसे बेहतरीन विकल्प बनकर सामने आते हैं। भारत में कई ऐसी खूबसूरत और शांत जगहें हैं जहां प्राकृतिक सुंदरता, रोमांटिक माहौल और सुकून तीनों का परफेक्ट मेल मिलता है। इन जगहों पर ना सिर्फ भीड़ कम होती है, बल्कि होटल, होमस्टे और लोकल फूड भी किफायती होता है। अगर आप अपने हनीमून को यादगार, निजी और बजट-फ्रेंडली बनाना चाहते हैं, तो ये ऑफबीट डेस्टिनेशन आपके लिए बिल्कुल सही हैं।

2/9

तीर्थन वैली, हिमाचल प्रदेश

तीर्थन वैली कपल्स के लिए एक शांत और नेचर-लविंग हनीमून डेस्टिनेशन है। यहां की हरी-भरी वादियां, साफ नदी और लकड़ी के होमस्टे रोमांटिक माहौल बनाते हैं। बजट ट्रैवलर्स के लिए यह जगह बेहद किफायती और सुकून देने वाली है।

3/9

गोकर्ण, कर्नाटक

गोवा जैसी बीच वाइब लेकिन भीड़ के बिना- गोकर्ण हनीमून के लिए शानदार विकल्प है। यहां के शांत समुद्र तट, सनसेट व्यू और कैफे कपल्स को करीब लाते हैं। कम बजट में बीच हनीमून का सपना यहां पूरा हो सकता है।

4/9

माजुली, असम

दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली, शांति और सादगी पसंद करने वाले कपल्स के लिए आदर्श है। यहां की संस्कृति, हरियाली और ब्रह्मपुत्र नदी का नजारा हनीमून को खास बनाता है। खर्च भी ज्यादा नहीं आता।

5/9

कल्पा, हिमाचल प्रदेश

कल्पा से किन्नौर कैलाश पर्वत का नजारा हनीमून को यादगार बना देता है। बर्फ से ढकी चोटियां, सेब के बाग और शांत वातावरण रोमांस को दोगुना कर देते हैं। होटल और होमस्टे यहां बजट फ्रेंडली मिल जाते हैं।

6/9

जीरो वैली, अरुणाचल प्रदेश

जीरो वैली प्रकृति प्रेमी कपल्स के लिए एक छुपा हुआ खजाना है। यहां की हरियाली, पहाड़ और लोकल संस्कृति अलग ही अनुभव देती है। कम टूरिस्ट होने की वजह से यह जगह बेहद शांत और किफायती है।

7/9

चोपता, उत्तराखंड

‘मिनी स्विट्जरलैंड’ कहे जाने वाला चोपता बजट हनीमून के लिए शानदार है। यहां ट्रैकिंग, हरियाली और बर्फीले नजारे कपल्स को रोमांटिक फील देते हैं। भीड़ कम और ठहरने के विकल्प सस्ते हैं।

8/9

मंडलपट्टी, कर्नाटक

मंडलपट्टी अपने खूबसूरत सनराइज पॉइंट और बादलों के नजारों के लिए जाना जाता है। एडवेंचर और रोमांस का परफेक्ट कॉम्बिनेशन यहां मिलता है। बजट में ऑफबीट हनीमून चाहने वालों के लिए यह जगह बेस्ट है।

9/9

कासर देवी, अल्मोड़ा, उत्तराखंड

कासर देवी शांति, आध्यात्म और प्रकृति का अनोखा मेल है। पहाड़ों के बीच बिताया गया क्वालिटी टाइम कपल्स को और करीब लाता है। यहां कैफे और गेस्टहाउस बजट में आसानी से मिल जाते हैं।

