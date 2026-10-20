सिंपल हो या पार्टी वियर...हर आउटफिट के साथ जचेगा ये आई मेकअप, 6 स्टेप्स में सीखें

सुंदर आईमेकअप करने के 6 आसान स्टेप्स

बहुत सी महिलाएं मेकअप बेस वगैराह सब अच्छे से कर लेती हैं, लेकिन जब बात आंखों के मेकअप की आती है तो वह बस ड्रेस से मैच करते आईशैडो को लगाती हैं और लुक पूरा करती हैं। जबकी आजकल एक रंग के आईशैडो को लगाने का ट्रेंड खत्म हो चुका है। ऐसे में हम यहां एक ऐसा आई मेकअप बता रहे हैं जिसे आप आसानी से करना सीख सकती हैं और ये आई मेकअप हर तरह के आउटफिट के साथ अच्छा लगता है। यहां 6 स्टेप्स में सीखिए सुंदर आई मेकअप करने का तरीका। फोटो क्रेडिट- caterina_triant