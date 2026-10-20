सिंपल हो या पार्टी वियर...हर आउटफिट के साथ जचेगा ये आई मेकअप, 6 स्टेप्स में सीखें

बहुत सी महिलाएं मेकअप बेस वगैराह सब अच्छे से कर लेती हैं, लेकिन जब बात आंखों के मेकअप की आती है तो वह बस ड्रेस से मैच करते आईशैडो को लगाती हैं और लुक पूरा करती हैं। जबकी आजकल एक रंग के आईशैडो को लगाने का ट्रेंड खत्म हो चुका है। ऐसे में हम यहां एक ऐसा आई मेकअप बता रहे हैं जिसे आप आसानी से करना सीख सकती हैं और ये आई मेकअप हर तरह के आउटफिट के साथ अच्छा लगता है। यहां 6 स्टेप्स में सीखिए सुंदर आई मेकअप करने का तरीका। फोटो क्रेडिट- caterina_triant
आंखों के कॉर्नर पर टेप लगाएं और फिर आईशेडो लगाना शुरू करें। सबसे पहले डीप चॉकलेट ब्राउन शेड को कॉर्नर पर लगाएं। इसे पूरी आंखों पर नहीं बल्कि विंग्ड आईलाइनर की तरह सिर्फ कॉर्नर पर लगाएं।
अब रोज ब्राउन शेड का इस्तेमाल करें। इसे पहले शेड के साइड पर लगाएं। अच्छी तरह से दोनों को ब्लेंड करें। रंग को कहां से कहां तक लगाना है इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए फोटो देखें।
अब पीच बेज आईशैडो रंग को आंखों के अंदर वाले कॉर्नर से लगाते हुए बाहर की तरफ लेकर जाएं। इसे अच्छी तरह से ब्लेंड करें।
स्टेप 4 में ब्रॉन्ज गोल्ड शिमर लगाएं। पार्टी वियर के साथ ये काफी अच्छा लगता है। इसे आईबॉल के पास ज्यादा और इनर कॉर्नर पर हल्का लगाएं।
आंखों को अट्रैक्टिव बनाने के लिए लैशेज जरूर लगाएं। आप अपनी पसंद से लॉन्ग या शॉर्ट लैशेज चुन सकती हैं। वैसे नेचुरल लैश सबसे ज्यादा सुंदर दिखेंगे।
आई मेकअप लुक को पूरा करने के लिए वाटर लाइन पर काजल लगाएं। इसे ब्राउन रंग के आईशैडो के साथ स्मज करें।