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सिंपल हो या पार्टी वियर...हर आउटफिट के साथ जचेगा ये आई मेकअप, 6 स्टेप्स में सीखें

मेकअप में आंखों को सही तरह से तैयार करना बहुत जरूरी है। यहां हम 6 स्टेप्स में आंखों का मेकअप करने का तरीका बता रहे हैं। ये आई मेकअप सिंपल-फैंसी हर आउटफिट के साथ जचते हैं। 

Avantika JainOct 20, 2026 03:18 pm IST
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सुंदर आईमेकअप करने के 6 आसान स्टेप्स

बहुत सी महिलाएं मेकअप बेस वगैराह सब अच्छे से कर लेती हैं, लेकिन जब बात आंखों के मेकअप की आती है तो वह बस ड्रेस से मैच करते आईशैडो को लगाती हैं और लुक पूरा करती हैं। जबकी आजकल एक रंग के आईशैडो को लगाने का ट्रेंड खत्म हो चुका है। ऐसे में हम यहां एक ऐसा आई मेकअप बता रहे हैं जिसे आप आसानी से करना सीख सकती हैं और ये आई मेकअप हर तरह के आउटफिट के साथ अच्छा लगता है। यहां 6 स्टेप्स में सीखिए सुंदर आई मेकअप करने का तरीका। फोटो क्रेडिट- caterina_triant

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स्टेप-1

आंखों के कॉर्नर पर टेप लगाएं और फिर आईशेडो लगाना शुरू करें। सबसे पहले डीप चॉकलेट ब्राउन शेड को कॉर्नर पर लगाएं। इसे पूरी आंखों पर नहीं बल्कि विंग्ड आईलाइनर की तरह सिर्फ कॉर्नर पर लगाएं।

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स्टेप 2

अब रोज ब्राउन शेड का इस्तेमाल करें। इसे पहले शेड के साइड पर लगाएं। अच्छी तरह से दोनों को ब्लेंड करें। रंग को कहां से कहां तक लगाना है इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए फोटो देखें।

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स्टेप 3

अब पीच बेज आईशैडो रंग को आंखों के अंदर वाले कॉर्नर से लगाते हुए बाहर की तरफ लेकर जाएं। इसे अच्छी तरह से ब्लेंड करें।

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स्टेप 4

स्टेप 4 में ब्रॉन्ज गोल्ड शिमर लगाएं। पार्टी वियर के साथ ये काफी अच्छा लगता है। इसे आईबॉल के पास ज्यादा और इनर कॉर्नर पर हल्का लगाएं।

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स्टेप 5

आंखों को अट्रैक्टिव बनाने के लिए लैशेज जरूर लगाएं। आप अपनी पसंद से लॉन्ग या शॉर्ट लैशेज चुन सकती हैं। वैसे नेचुरल लैश सबसे ज्यादा सुंदर दिखेंगे।

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स्टेप 6

आई मेकअप लुक को पूरा करने के लिए वाटर लाइन पर काजल लगाएं। इसे ब्राउन रंग के आईशैडो के साथ स्मज करें।

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