चांदी से लेकर रुद्राक्ष तक, ये हैं राखी के टॉप 7 लेटेस्ट डिजाइन

Latest Rakhi Designs 2025: अगर आप भी इस राखी 2025 लेटेस्ट राखी डिजाइन को लेकर थोड़ी कंफ्यूज हैं तो ये खबर आपकी परेशानी दूर करने वाली है। यहां आपको मिलेंगे चांदी से लेकर क्रोशिया और रुद्राक्ष जैसे फैंसी राखी डिजाइन।

Manju MamgainFri, 8 Aug 2025 12:02 AM
1/7

लेटेस्ट राखी डिजाइन

खट्टी-मीठी नोक झोंक के साथ दिल में बेशुमार प्यार लिए रक्षाबंधन का त्योहार 9 अगस्त को आने वाला है। इस दिन बहनें भाई की कलाई पर प्यार और रक्षा का सूत्र बांधती हैं। जिसके लिए वो कई दिन पहले से ही लेटेस्ट यूनिक राखी की तलाश करना शुरू कर देती हैं। अगर आप भी इस राखी 2025 लेटेस्ट राखी डिजाइन को लेकर थोड़ी कंफ्यूज हैं तो ये खबर आपकी परेशानी दूर करने वाली है। यहां आपको मिलेंगे चांदी से लेकर क्रोशिया और रुद्राक्ष जैसे फैंसी राखी डिजाइन। Pic Credit: Pinterest

2/7

क्रोशिया राखी

इस साल कलावा राखी के साथ क्रोशिया राखी का ट्रेंड भी काफी पसंद किया जा रहा है। हाथों से बनी ये राखी काफी क्यूट लगती हैं। आप क्रोशिया राखी में भगवान या फिर एनिमल किसी भी प्रकार का डिज़ाइन बनवा सकते हैं। Pic Credit: kv_craftworld instagram

3/7

चांदी की राखी

आप अपने भाई के लिए चांदी की राखी भी चुन सकती हैं। चांदी की राखी में आपको कई तरह के डिजाइन देखने को मिल जाएंगे। Pic Credit: Pinterest

4/7

रुद्राक्ष राखियां

रुद्राक्ष के दानों से बनी राखियां, धार्मिक और आध्यात्मिक, दोनों महत्व रखती हैं। इस तरह की राखियां बेहद शुभ मानी जाती हैं। Pic Credit: rakhiz.com Pinterest

5/7

कुंदन मोती राखियां

भाई और भाभी दोनों के लिए इस तरह की कुंदन मोती या सफेद पर्ल वाली ट्रेडिशनल स्टाइल राखी खरीद सकती हैं। इस तरह की राखियां हाथों पर पहनी हुई खूबसूरत लगती हैं। Pic Credit: Neha Kothari Pinterest

6/7

कार्टून और यूनिकॉर्न राखियां

अगर भाई उम्र में बहुत छोटा है तो आप उसके लिए छोटा भीम, डोरेमोन या यूनिकॉर्न वाली राखियां खरीद सकती हैं। Pic Credit: Arihaantcreations Pinterest

7/7

कलावा राखियां

कलावा से तैयार राखियां, पारंपरिक रूप से बेहद शुभ मानी जाती हैं। रक्षाबंधन के दिन अपने भाई के लिए बहनें इस तरह की राखियां सबसे ज्यादा पसंद करती हैं। Pic Credit: Ana's Fashion Pinterest