चांदी से लेकर रुद्राक्ष तक, ये हैं राखी के टॉप 7 लेटेस्ट डिजाइन

लेटेस्ट राखी डिजाइन

खट्टी-मीठी नोक झोंक के साथ दिल में बेशुमार प्यार लिए रक्षाबंधन का त्योहार 9 अगस्त को आने वाला है। इस दिन बहनें भाई की कलाई पर प्यार और रक्षा का सूत्र बांधती हैं। जिसके लिए वो कई दिन पहले से ही लेटेस्ट यूनिक राखी की तलाश करना शुरू कर देती हैं। अगर आप भी इस राखी 2025 लेटेस्ट राखी डिजाइन को लेकर थोड़ी कंफ्यूज हैं तो ये खबर आपकी परेशानी दूर करने वाली है। यहां आपको मिलेंगे चांदी से लेकर क्रोशिया और रुद्राक्ष जैसे फैंसी राखी डिजाइन। Pic Credit: Pinterest