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दुल्हन की मेहंदी में चाहिए कुछ हटके? ये फिगर डिजाइंस अभी कर लें सेव

अगर आप अपनी शादी की मेहंदी को सबसे अलग और खास बनाना चाहती हैं, तो फिगर मेहंदी डिजाइंस आपके लिए बेस्ट हैं। ये डिजाइंस सिर्फ खूबसूरत नहीं दिखते, बल्कि आपकी लव स्टोरी और शादी की यादों को भी खास बना देंगे।

Shubhangi GuptaJun 30, 2026 02:05 pm IST
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दुल्हन मेहंदी डिजाइन

आजकल दुल्हनें ऐसी मेहंदी पसंद कर रही हैं, जिसमें शादी के खास पल दिखाए जाते हैं। वरमाला, फेरे, सिंदूर या सात वचन जैसे सीन हाथों पर बेहद खूबसूरत लगते हैं। इस तरह की मेहंदी देखने में रॉयल लगती है और तस्वीरों में भी बहुत अच्छी आती है। अगर आप अपनी शादी के हर पल को यादगार बनाना चाहती हैं, तो इस तरह के फिगर वाले डिजाइन जरूर चुनें। (All Photos/Instagram: mk_mehandi_artist)

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लव स्टोरी थीम मेहंदी

अगर आप अपनी लव स्टोरी को मेहंदी में दिखाना चाहती हैं, तो यह डिजाइन आपके लिए परफेक्ट है। पहली मुलाकात, प्रपोजल या साथ बिताए खास पलों को फिगर के जरिए हाथों पर उकेरा जा सकता है। यह डिजाइन बहुत पर्सनल और यूनिक लगता है। साथ ही, मेहंदी को एक खास इमोशनल टच भी देता है।

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प्रपोजल सीन वाली मेहंदी

घुटनों पर बैठकर प्रपोज करने वाला डिजाइन इन दिनों काफी ट्रेंड में है। इसमें दूल्हा-दुल्हन के कार्टून या रियल फिगर बनाए जाते हैं, जो बेहद प्यारे लगते हैं। यह डिजाइन खासतौर पर उन दुल्हनों को पसंद आता है, जो अपनी मेहंदी में रोमांटिक अंदाज चाहती हैं। इसे फूलों और दिल के डिजाइन के साथ और भी सुंदर बनाया जा सकता है।

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हाथी और महल थीम डिजाइन

रॉयल लुक पसंद करने वाली दुल्हनों के लिए हाथी, महल और ट्रेडिशनल पैटर्न वाले डिजाइन शानदार विकल्प हैं। यह डिजाइन राजसी अंदाज देता है और ब्राइडल लुक को और भी आकर्षक बनाता है। खास बात यह है कि ऐसे डिजाइन कभी पुराने नहीं लगते और हर वेडिंग आउटफिट के साथ अच्छे लगते हैं।

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सात फेरे और मंडप डिजाइन

शादी के सबसे खास पल यानी सात फेरों को मेहंदी में शामिल करना आजकल काफी पसंद किया जा रहा है। मंडप, अग्नि और दूल्हा-दुल्हन के फिगर इस डिजाइन को बेहद खास बनाते हैं। यह डिजाइन सिर्फ सुंदर ही नहीं, बल्कि शादी की पवित्रता को भी दर्शाता है। अगर आप फुल हैंड मेहंदी लगवा रही हैं, तो यह डिजाइन जरूर ट्राई करें।

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सिल्हूट फिगर मेहंदी

अगर आपको ज्यादा भारी डिजाइन पसंद नहीं हैं, तो सिल्हूट फिगर मेहंदी एक अच्छा विकल्प है। इसमें दूल्हा-दुल्हन की परछाई जैसी आकृति बनाई जाती है, जो बहुत स्टाइलिश और मॉडर्न दिखती है। इस डिजाइन को दिल, फूल और जियोमैट्रिक पैटर्न के साथ सजाकर और खूबसूरत बनाया जा सकता है।

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कार्टून फिगर ब्राइडल मेहंदी

क्यूट और फन लुक पसंद करने वाली दुल्हनों के लिए कार्टून फिगर मेहंदी बेस्ट है। इसमें दूल्हा-दुल्हन को प्यारे कार्टून अंदाज में दिखाया जाता है। यह डिजाइन युवा दुल्हनों के बीच काफी लोकप्रिय है। अगर आप अपनी मेहंदी में थोड़ा मजेदार और अलग अंदाज चाहती हैं, तो यह डिजाइन जरूर चुनें।

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पर्सनल मैसेज वाली मेहंदी

आजकल दुल्हनें मेहंदी में अपने रिश्ते से जुड़ा कोई खास मैसेज, डेट या छोटा-सा कोट भी शामिल करवा रही हैं। इससे मेहंदी और भी खास और यादगार बन जाती है। आप चाहें तो शादी की तारीख, कोई प्यारा शब्द या अपनी प्रेम कहानी से जुड़ी लाइन भी मेहंदी में शामिल कर सकती हैं।

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