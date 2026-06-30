दुल्हन की मेहंदी में चाहिए कुछ हटके? ये फिगर डिजाइंस अभी कर लें सेव

दुल्हन मेहंदी डिजाइन

आजकल दुल्हनें ऐसी मेहंदी पसंद कर रही हैं, जिसमें शादी के खास पल दिखाए जाते हैं। वरमाला, फेरे, सिंदूर या सात वचन जैसे सीन हाथों पर बेहद खूबसूरत लगते हैं। इस तरह की मेहंदी देखने में रॉयल लगती है और तस्वीरों में भी बहुत अच्छी आती है। अगर आप अपनी शादी के हर पल को यादगार बनाना चाहती हैं, तो इस तरह के फिगर वाले डिजाइन जरूर चुनें। (All Photos/Instagram: mk_mehandi_artist)