सिंपल साड़ी को भी बना देंगे रॉयल, ये लेटेस्ट स्लीव्स डिजाइन हैं बेहद खूबसूरत

आज के समय में साड़ी का लुक सिर्फ कपड़े से नहीं बल्कि ब्लाउज डिजाइन से भी खास बनता है। खासकर स्टाइलिश स्लीव्स डिजाइन आपके पूरे लुक को आकर्षक बना देते हैं। अगर साड़ी सिंपल हो, तब भी यूनिक स्लीव्स उसे डिजाइनर टच दे सकती हैं। शादी, पार्टी या फेस्टिव सीजन में महिलाएं अलग दिखने के लिए नए ब्लाउज डिजाइन ट्राई करती हैं। पर्ल, कटवर्क, फ्लोरल और स्टोन वर्क वाली स्लीव्स आजकल काफी ट्रेंड में हैं। सही ब्लाउज स्लीव्स आपके लुक को मॉडर्न और एलिगेंट दोनों बना सकती हैं।
इस ब्लाउज की नेट स्लीव्स पर फ्लोरल एम्ब्रॉयडरी और पर्ल डिटेलिंग बहुत खूबसूरत लग रही है। यह डिजाइन शादी और रिसेप्शन जैसे फंक्शन के लिए परफेक्ट माना जाता है। स्लीव्स के किनारों पर लटकते पर्ल इसे रॉयल लुक देते हैं। इस तरह का डिजाइन हैवी साड़ी के साथ बेहद सुंदर लगता है। अगर आप एलिगेंट और क्लासी लुक चाहती हैं तो यह डिजाइन अच्छा विकल्प हो सकता है। गोल्डन ज्वेलरी के साथ यह और भी ज्यादा आकर्षक दिखाई देगा।
यह स्लीव्स डिजाइन काफी यूनिक और मॉडर्न है। इसमें कपड़े को प्लीट्स की तरह सेट करके बीच में स्टोन ब्रोच लगाया गया है। नीचे की तरफ छोटी-छोटी हैंगिंग्स डिजाइन को और स्टाइलिश बनाती हैं। यह डिजाइन पार्टी वियर साड़ी और फेस्टिव लुक के लिए शानदार है। अगर आप कुछ नया और हटकर पहनना चाहती हैं, तो इस तरह का ब्लाउज जरूर ट्राई करें। यह सिंपल साड़ी को भी डिजाइनर टच देता है और लुक को बेहद ग्लैमरस बना देता है।
रोज शेप वाली यह स्लीव्स डिजाइन बहुत ट्रेंडी और फैशनेबल लगती है। स्लीव पर बना बड़ा गुलाब डिजाइन पूरे ब्लाउज को खास बना रहा है। इसके साथ स्टोन बॉर्डर और हैंगिंग्स इसे पार्टी लुक देते हैं। यह डिजाइन शादी, कॉकटेल पार्टी और फंक्शन के लिए शानदार ऑप्शन हो सकता है। अगर आप अपने लुक में थोड़ा ड्रामा और स्टाइल चाहती हैं तो यह डिजाइन आपके लिए परफेक्ट रहेगा। इसे सिल्क या साटन साड़ी के साथ पहनने पर लुक और निखर जाता है।
कटआउट स्लीव्स आजकल काफी ट्रेंड में हैं। इस डिजाइन में स्लीव्स पर खूबसूरत कटवर्क के साथ स्टाइलिश टैसल्स लगाए गए हैं। यह डिजाइन ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों लुक का अच्छा कॉम्बिनेशन है। शादी और मेहंदी फंक्शन में यह डिजाइन बहुत अच्छा लगता है। टैसल्स मूवमेंट के साथ खूबसूरत दिखाई देते हैं और पूरे लुक में चार चांद लगा देते हैं। अगर आप स्टाइलिश और ट्रेंडी ब्लाउज डिजाइन चाहती हैं तो यह स्लीव्स डिजाइन जरूर ट्राई करें।
यह ब्लाउज स्लीव्स डिजाइन हैवी स्टोन और सीक्विन वर्क से बना हुआ है। स्लीव्स पर किया गया डिटेलिंग वर्क इसे बेहद रिच और ग्रैंड लुक देता है। खासकर ब्राइडल और पार्टी वियर साड़ी के साथ यह डिजाइन शानदार लगता है। नीचे लगे बीड्स और स्टोन हैंगिंग्स इसकी खूबसूरती को और बढ़ाते हैं। यह डिजाइन उन महिलाओं के लिए अच्छा है जो रॉयल और आकर्षक लुक पसंद करती हैं। मिनिमल ज्वेलरी के साथ भी यह डिजाइन काफी स्टाइलिश दिखाई देता है।
आजकल पर्ल और बीड्स वाली स्लीव्स डिजाइन काफी पसंद की जा रही हैं। इस तरह की स्लीव्स सिंपल ब्लाउज को भी डिजाइनर लुक देती हैं। खास बात यह है कि ये डिजाइन हर उम्र की महिलाओं पर अच्छे लगते हैं। शादी, पूजा या फैमिली फंक्शन में इस तरह का ब्लाउज आसानी से कैरी किया जा सकता है। अगर आप ज्यादा हैवी लुक नहीं चाहतीं लेकिन फिर भी स्टाइलिश दिखना चाहती हैं, तो पर्ल हैंगिंग डिजाइन एक अच्छा विकल्प हो सकता है।
ब्लाउज स्लीव्स डिजाइन चुनते समय साड़ी का फैब्रिक, रंग और मौके का ध्यान रखना जरूरी है। अगर साड़ी हैवी है तो हल्की डिजाइन वाली स्लीव्स चुनें। वहीं, सिंपल साड़ी के साथ हैवी और स्टाइलिश स्लीव्स बहुत सुंदर लगती हैं। अपने बॉडी टाइप के हिसाब से डिजाइन चुनना भी जरूरी है। नेट, कटवर्क, टैसल्स और स्टोन वर्क आजकल सबसे ज्यादा ट्रेंड में हैं। सही स्लीव्स डिजाइन आपके पूरे एथनिक लुक को बेहद खास और स्टाइलिश बना सकती है।