साड़ी लुक को बनाएं और भी स्टाइलिश, ट्राई करें ये लेटेस्ट बैक ब्लाउज डिजाइंस

आजकल साड़ी फैशन में डिजाइनर बैक ब्लाउज का ट्रेंड काफी पसंद किया जा रहा है। सिंपल साड़ी भी खूबसूरत ब्लाउज डिजाइन के साथ बेहद स्टाइलिश दिखती है। डीप बैक, कटवर्क, बो डिजाइन, डोरी स्टाइल और पफ स्लीव्स वाले ब्लाउज महिलाओं की पहली पसंद बन चुके हैं। ये ब्लाउज शादी, पार्टी, फेस्टिवल और रिसेप्शन जैसे हर मौके पर ग्लैमरस लुक देते हैं। आप अपनी पसंद और बॉडी टाइप के हिसाब से अलग-अलग डिजाइन चुन सकती हैं और अपने ट्रेडिशनल लुक को मॉडर्न टच दे सकती हैं।
क्रिस-क्रॉस डोरी वाला बैक ब्लाउज डिजाइन काफी ट्रेंडी और स्टाइलिश लगता है। इसमें पीछे की तरफ डोरियों को क्रॉस पैटर्न में डिजाइन किया जाता है, जो ब्लाउज को यूनिक लुक देता है। सिल्क या बनारसी साड़ी के साथ यह डिजाइन बेहद खूबसूरत लगता है। इस तरह के ब्लाउज में पफ स्लीव्स और गोल नेक डिजाइन और भी ज्यादा आकर्षक लगते हैं। शादी और फेस्टिवल के लिए यह डिजाइन एकदम परफेक्ट माना जाता है। इसके साथ हैवी झुमके पहनकर आप अपने लुक को और ज्यादा खास बना सकती हैं।
स्कैलप कट बैक ब्लाउज डिजाइन इन दिनों काफी वायरल हो रहा है। इसके बैक में वेव जैसी डिजाइन बनाई जाती है, जो बहुत एलिगेंट और क्लासी लगती है। यह डिजाइन सिंपल साड़ी को भी डिजाइनर लुक देता है। रेड, मैरून या डार्क कलर के ब्लाउज में यह पैटर्न और ज्यादा खूबसूरत दिखता है। छोटे फंक्शन, पूजा या फैमिली पार्टी के लिए यह डिजाइन बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अगर आप ज्यादा डीप बैक नहीं पहनना चाहतीं, तो यह डिजाइन आपके लिए परफेक्ट रहेगा।
डीप वी बैक ब्लाउज डिजाइन महिलाओं के बीच काफी लोकप्रिय है। इसका डीप कट बैक लुक को ग्लैमरस और मॉडर्न बनाता है। खासकर जॉर्जेट, नेट और सिल्क साड़ी के साथ यह डिजाइन बहुत अच्छा लगता है। इसमें टैसल या लटकन लगाने से ब्लाउज और भी सुंदर दिखता है। रिसेप्शन, कॉकटेल पार्टी या शादी के फंक्शन में यह डिजाइन बेहद स्टाइलिश नजर आता है। इसके साथ हाई बन हेयरस्टाइल और स्टेटमेंट ईयररिंग्स आपके पूरे लुक को परफेक्ट बना सकते हैं।
टैसल या लटकन वाले ब्लाउज डिजाइन आजकल काफी ट्रेंड में हैं। ब्लाउज के पीछे लगी खूबसूरत लटकन पूरे डिजाइन को रॉयल टच देती है। यह डिजाइन खासकर ट्रेडिशनल साड़ियों के साथ बेहद आकर्षक लगता है। पिंक, रेड और ग्रीन जैसे ब्राइट कलर्स में यह ब्लाउज और भी ज्यादा सुंदर दिखता है। शादी, हल्दी या मेहंदी फंक्शन के लिए यह डिजाइन शानदार ऑप्शन हो सकता है। आप अपनी पसंद के अनुसार छोटी या बड़ी लटकन चुन सकती हैं और अपने लुक को यूनिक बना सकती हैं।
पफ स्लीव्स वाले ब्लाउज का फैशन फिर से ट्रेंड में आ गया है। यह डिजाइन ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों तरह का लुक देता है। बैक डिजाइन के साथ पफ स्लीव्स ब्लाउज को और ज्यादा स्टाइलिश बनाती हैं। सिल्क और बनारसी साड़ियों के साथ यह डिजाइन बेहद क्लासी लगता है। शादी और त्योहारों में यह डिजाइन पहनने से रॉयल फील मिलता है। अगर आप कुछ अलग और यूनिक ट्राई करना चाहती हैं, तो पफ स्लीव्स ब्लाउज डिजाइन आपके लिए बेस्ट रहेगा।
हार्ट शेप बैक ब्लाउज डिजाइन बेहद खूबसूरत और ट्रेंडी लगता है। इसका हार्ट कट डिजाइन पूरे लुक को स्टाइलिश और फेमिनिन बनाता है। यह डिजाइन खासकर यंग गर्ल्स के बीच काफी पसंद किया जाता है। शादी, सगाई या पार्टी में यह डिजाइन पहनकर आप सबसे अलग नजर आ सकती हैं। इसके साथ मिनिमल ज्वेलरी और सॉफ्ट मेकअप बहुत अच्छा लगता है। अगर आप सिंपल लेकिन फैशनेबल लुक चाहती हैं, तो यह डिजाइन जरूर ट्राई करें।
राउंड बैक ब्लाउज डिजाइन कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं होता। यह सिंपल होने के साथ-साथ काफी एलिगेंट भी लगता है। राउंड कट के साथ डोरी और टैसल लगाने से ब्लाउज का लुक और भी आकर्षक हो जाता है। यह डिजाइन हर उम्र की महिलाओं पर अच्छा लगता है और लगभग हर तरह की साड़ी के साथ आसानी से मैच हो जाता है। फेस्टिवल, ऑफिस पार्टी या फैमिली फंक्शन के लिए यह डिजाइन परफेक्ट माना जाता है। आप इसे हैवी या सिंपल दोनों तरह की साड़ियों के साथ पहन सकती हैं।