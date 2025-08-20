आजकल ट्रेडिंग में हैं दुपट्टे वाले गाउन, शॉपिंग से पहले आप भी देखें ये 8 फैंसी डिजाइन!

हम इंडियंस हर चीज को अपना ट्विस्ट दे ही देते हैं। अब जरा गाउन को ही देख लीजिए। ये एक वेस्टर्न आउटफिट है लेकिन हमनें इसके साथ दुपट्टा और इंडियन कढ़ाई एड कर दी, बस फिर क्या गाउन बन गया देसी आउटफिट। आजकल दुपट्टे वाले गाउन लड़कियां खूब पसंद कर रही हैं। सूट, साड़ी जैसे ट्रेडिशनल आउटफिट से अलग हटकर कुछ पहनना है, तो दुपट्टे वाला गाउन एक परफेक्ट चॉइस है। इस बार आप भी आने वाले त्यौहारों और फंक्शन के लिए गाउन ले सकती हैं लेकिन उससे पहले एक बार लेटेस्ट डिजाइन पर नजर जरूर मार लें। (All Images Credit-Pinterest)
स्पेशल मौकों के लिए इस तरह का हेवी डिजाइनर गाउन एकदम परफेक्ट रहेगा। इसका ऑरेंज और गोल्डन शेड का कॉम्बिनेशन भी एकदम फेस्टिव वाइब दे रहा है। स्लीव्स और चोली कट नेकलाइन, गाउन की खूबसूरती को और बढ़ा रहे हैं।
रेड कलर हर स्किन टोन पर बेहद सुंदर लगता है। इसके साथ गोल्डन का कॉम्बिनेशन हो तो कहना ही क्या। आपके पास भी एक रेड गाउन तो होना बनाता है, खासतौर से अगर आप शादीशुदा हैं तो। ये गाउन ओवरऑल तो सिंपल है लेकिन इसके टॉप पर सुंदर गोल्डन वर्क है। ज्यादा हेवी लुक पसंद नहीं करतीं, तो ये आपके लिए परफेक्ट रहेगा।
गाउन में एकदम देसी इंडियन टच चाहती हैं, तो ये ट्रेडीशनल गाउन आपको काफी पसंद आएगा। इसमें गोटा पट्टी और बेल बूटे का वर्क है, जो बेहद सुंदर लग रहा है। अगर आप नई नवेली दुल्हन हैं या शादी के बाद कोई फंक्शन अटेंड कर रही हैं, तो इस तरह का गाउन आपके वॉर्डरोब में होना बनता है।
पाउडर ब्लू कलर काफी रॉयल और एलिगेंट लगता है। इसके साथ सिल्वर का शिमरी वर्क, इसे एकदम प्रिंसेज गाउन वाली फील देता है। खास मौकों के लिए आप ऐसा नेट फैब्रिक वाला गाउन ले सकती हैं। गर्ल्स के लिए तो ये एकदम परफेक्ट रहते हैं।
पेस्टल पिंक शेड भला किस लड़की को नहीं पसंद। गाउन के कलर को ले कर कन्फ्यूज हैं, तो बिना ज्यादा सोचे पेस्टल पिंक गाउन ले लें। ये हर लड़की पर बेहद सुंदर लगता है। इसपर पर्ल का वर्क है, जो पिंक के साथ बहुत प्यारा लगता है।
मॉडर्न और ग्लैम लुक के लिए स्लीवलेस गाउन एकदम परफेक्ट रहेगा। इसकी स्वीटहार्ट नेकलाइन और खूबसूरत एंब्रॉयडरी, देसी के साथ मॉडर्न लुक का परफेक्ट ट्विस्ट है। ऐसे गाउन पार्टी, साड़ी जैसे हर फंक्शन के लिए बेस्ट रहते हैं।
अगर आप मिनिमल लुक पसंद करती हैं और ज्यादा हेवी या एंब्रॉयडरी वाले गाउन नहीं चाहती हैं, तो ये डिजाइन आपके लिए परफेक्ट रहेगा। गाउन के टॉप पर बहुत ही सुंदर वर्क है, जो आपको डिफाइंड और स्लिम लुक देगा।
ऐसा कोई कलर चाहती हैं जो आपको ब्राइट लुक दे, तो बैंगनी कलर ट्राई कर सकती हैं। बाकी इस गाउन का डिजाइन भी काफी ट्रेंडी है। इसपर धागे की खूबसूरत एंब्रॉयडरी का वर्क है और इसकी नेकलाइन भी बेहद फैंसी है। गर्लिश लुक के लिए ऐसे गाउन पीस बेस्ट लगते हैं।