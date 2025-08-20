आजकल ट्रेडिंग में हैं दुपट्टे वाले गाउन, शॉपिंग से पहले आप भी देखें ये 8 फैंसी डिजाइन!

फैंसी दुपट्टे वाले गाउन

हम इंडियंस हर चीज को अपना ट्विस्ट दे ही देते हैं। अब जरा गाउन को ही देख लीजिए। ये एक वेस्टर्न आउटफिट है लेकिन हमनें इसके साथ दुपट्टा और इंडियन कढ़ाई एड कर दी, बस फिर क्या गाउन बन गया देसी आउटफिट। आजकल दुपट्टे वाले गाउन लड़कियां खूब पसंद कर रही हैं। सूट, साड़ी जैसे ट्रेडिशनल आउटफिट से अलग हटकर कुछ पहनना है, तो दुपट्टे वाला गाउन एक परफेक्ट चॉइस है। इस बार आप भी आने वाले त्यौहारों और फंक्शन के लिए गाउन ले सकती हैं लेकिन उससे पहले एक बार लेटेस्ट डिजाइन पर नजर जरूर मार लें। (All Images Credit-Pinterest)