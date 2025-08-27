Latest 8 fancy stylish trendy cotton suit sets designs for Summers trending patterns डेली वियर के लिए बेस्ट हैं कॉटन के ये 8 फैंसी सूट, देखें एक से बढ़कर एक डिजाइन
डेली वियर के लिए बेस्ट हैं कॉटन के ये 8 फैंसी सूट, देखें एक से बढ़कर एक डिजाइन

Suit Designs: कॉटन के सूट देखने में भी स्टाइलिश लगते हैं और आरामदायक इतने कि पहनकर पता भी ना चले। यहां हम आपके लिए कुछ ऐसे ही फैंसी डिजाइन का कलेक्शन ले कर आए हैं, जो शॉपिंग में आपकी बड़ी मदद करने वाला है।

Anmol ChauhanWed, 27 Aug 2025 12:15 PM
1/9

कॉटन के फैंसी डिजाइनर सूट

कॉटन के सूट हर मौके के लिए परफेक्ट होते हैं। खासतौर से डेली वियर इनसे बेहतर कुछ नहीं। देखने में भी स्टाइलिश लगते हैं और आरामदायक इतने कि पहनकर पता भी ना चले। ऑफिस या कॉलेज जाती हैं, तो अपने वॉर्डरोब में आपको कॉटन के अलग अलग सूट जरूर शामिल करने चाहिए। आप डिजाइन, रंग और पैटर्न के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकती हैं। यहां हम आपके लिए कुछ ऐसे ही फैंसी डिजाइन का कलेक्शन ले कर आए हैं, जो शॉपिंग में आपकी बड़ी मदद करने वाला है। (All Images Credit-Pinterest)

2/9

फॉर्मल लुक के लिए सूट

ऑफिस के फॉर्मल लुक के लिए आप इस तरह का प्रिंटेड कॉटन सूट ले सकती हैं। ये देखने में बहुत फैंसी और स्टाइलिश लगता है। इसपर फ्लोरल प्रिंट का वर्क है और पैंट्स के साथ ये बेहद क्लासी लुक दे रहा है।

3/9

कॉटन अनारकली सेट

कॉटन का अनारकली सूट आपके वॉर्डरोब में होना ही चाहिए। छोटे-मोटे फंक्शन से ले कर डेली वियर के लिए ये परफेक्ट रहता है। आप कुछ इस तरह का फ्लोरल, मल्टी कलर प्रिंटेड पैटर्न चुन सकती हैं, ये काफी ब्राइट और फ्रेश लुक देता है।

4/9

ए लाइन कुर्ता सेट

आप किसी सॉलिड शेड में ए लाइन कुर्ता सेट भी ले सकती हैं। ये काफी क्लासी और फॉर्मल लुक देता है। इसमें टॉप और बॉटम दोनों सिंपल होते हैं लेकिन लुक को बैलेंस करने के लिए आप प्रिंटेड या एंब्रॉयडरी वाला दुपट्टा ले सकती हैं।

5/9

फुल स्लीव्स पैंट सूट

फुल स्लीव्स देखने में काफी ग्रेसफुल लगती हैं। आप चाहें तो कॉटन सूट को फुल स्लीव्स स्टिच करा सकती हैं। इसके साथ पैंट या चूड़ीदार बहुत स्टाइलिश लगेगी। फॉर्मल लुक के लिए ऐसे सूट एकदम परफेक्ट रहते हैं।

6/9

फ्लोरल प्रिंट अनारकली

फ्लोरल प्रिंट वाला ये अनारकली काफी ज्यादा सुंदर है। ये आपको गर्लिश लुक देगा। इसके साथ आप सिंपल बॉटम पेयर कर सकती हैं। ऐसे सिंपल सूट डेली वियर के लिए एकदम परफेक्ट रहते हैं। कहीं आने जाने के लिए भी आप मेकअप और ज्वैलरी के साथ इन्हें पेयर कर सकती हैं।

7/9

पाकिस्तानी फिट सूट

ढीले फिट वाले पाकिस्तानी सूट लकड़ियों के बीच काफी पॉपुलर हैं। ये देखने में काफी स्टाइलिश लगते हैं और लुक भी बहुत कंफर्टेबल होता है। आप कॉटन का प्रिंटेड कपड़ा ले कर कुछ इस तरह का सूट सेट भी स्टिच करा सकती हैं।

8/9

बेल शेप कफ स्लीव्स सूट

बेल शेप कफ स्लीव्स एक प्रिंसेज वाइव देती हैं। आप सिंपल कॉटन का कपड़ा ले कर ऐसी स्लीव्स वाला सूट स्टिच करा सकती हैं। सिंपल सूट के साथ आप प्रिंटेड या हेवी दुपट्टा पेयर कर सकती हैं। इससे आप ओवरऑल सूट के लुक को हेवी या लाइट बना सकती हैं।

9/9

शॉर्ट कॉटन कुर्ता स्टाइल

स्टाइलिश लुक के लिए आप शॉर्ट कुर्ता और पैंट का सेट ले सकती हैं। ये काफी ट्रेडिंग डिजाइन है और गर्ल्स इसे खासतौर से काफी पसंद कर रही हैं। ये सूट आमतौर पर सिंपल होते हैं लेकिन इनका डिजाइन इतना फैंसी होता है कि ओवरऑल लुक बेहद स्टाइलिश लगता है।

