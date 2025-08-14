latest 8 fancy stylish designer Georgette Fabric suit designs stitching ideas हर मौके पर सुंदर लगेंगे जॉर्जेट के ये 8 फैंसी सूट, सिलवाने से पहले देख लें डिजाइन
हर मौके पर सुंदर लगेंगे जॉर्जेट के ये 8 फैंसी सूट, सिलवाने से पहले देख लें डिजाइन

किसी खास मौके के लिए सूट की शॉपिंग करने जा रही हैं, तो इस बार जॉर्जेट का सूट ट्राई करें। यहां हम आपके लिए कुछ लेटेस्ट फैंसी डिजाइन ले कर आए हैं, जिन्हें आप स्टिच करा सकती हैं या रेडीमेड ऑप्शन भी ले सकती हैं।

Anmol ChauhanThu, 14 Aug 2025 10:25 AM
1/9

जॉर्जेट के सूट स्टिच कराएं

जॉर्जेट के सूट गर्ल्स के हमेशा से फेवरिट रहे हैं। इस फैब्रिक की हल्की सी ट्रांसपेरेंसी, सॉफ्ट फॉल और एलिगेंट लुक; इसे हर सीजन के लिए परफेक्ट चॉइस बनाता है। अगर आप भी आने वाले फेस्टिवल्स या किसी खास मौके के लिए सूट की शॉपिंग करने जा रही हैं, तो इस बार जॉर्जेट का सूट ट्राई करें। यहां हम आपके लिए कुछ लेटेस्ट फैंसी डिजाइन ले कर आए हैं, जिन्हें आप स्टिच करा सकती हैं या रेडीमेड ऑप्शन भी ले सकती हैं। (All Images Credit-Pinterest)

2/9

बेज प्लाजो सूट सेट

जॉर्जेट फैब्रिक का हल्का प्लाजो सूट सेट हर मौके के लिए परफेक्ट चॉइस है। खासतौर से अगर आपको मिनिमल लुक पसंद आता है, तो कुछ ऐसा सूट अच्छा रहेगा। इसका बेज कलर काफी क्लासी और एलिगेंट लुक दे रहा है। वहीं इसपर वाइट रंग की हल्की एंब्रॉयडरी है, जो बहुत सुंदर लुक दे रही है।

3/9

जॉर्जेट अनारकली सेट

जॉर्जेट फैब्रिक काफी फ्लोई होता है इसलिए इसके अनारकली सूट की बात ही कुछ और है। आप अपने मनपसंद रंग का सिंपल जॉर्जेट फैब्रिक ले कर घेरदार, फुल स्लीव्स अनारकली स्टिच करा सकती हैं। ये बहुत ही रॉयल और एलिगेंट लुक देगा।

4/9

पेप्लम कुर्ता सेट

सूट को फैशनेबल और स्टाइलिश लुक देने के लिए ये पेप्पलम कुर्ता सेट बेस्ट चॉइस है। जॉर्जेट के फ्लोई फैब्रिक की वजह से इसका घेर और ओवरऑल डिजाइन काफी सुंदर तरीके से शो होता है। पेप्पलम स्टाइल में रेडीमेड ऑप्शन भी काफी सुंदर-सुंदर आते हैं।

5/9

शिमरी सूट सेट

जॉर्जेट का ये शिमरी सूट आपको किसी भी महफिल की जान बना देगा। एक तो इसका बेज कलर काफी सुंदर है और इसका ओपन कट डिजाइन भी काफी फैंसी है। शिमरी लुक के लिए पूरे सूट पर हल्का मिरर वर्क है, जो ज्यादा ओवर भी नहीं लग रहा बल्कि सूट की खूबसूरती में चार चांद लगा रहा है।

6/9

फिरोजी शरारा सूट

फिरोजी रंग का ये शरारा सूट सेट आपकी खूबसूरती में चार चांद लगा देगा। ये रंग हर स्किन टोन पर बहुत सुंदर लगता है और भीड़ में भी अलग ही दिखाई पड़ता है। आप सिंपल जॉर्जेट फैब्रिक ले कर ये सूट स्टिच करा सकती हैं। इसे फैंसी लुक देने के लिए वाइट लेस वर्क एक अच्छी चॉइस रहेगी।

7/9

शिमरी पिंक सूट

पिंक रंग का ये सूट हर लड़की को पसंद आने वाला है। इसका स्टाइल, कलर, पैटर्न सबकुछ इतना चार्मिंग और ब्यूटीफुल है कि एकदम प्रिंसेज वाइव दे रहा है। रेडीमेड ऑप्शन ना मिले, तो आप इसे आसानी से रीक्रिएट भी कर सकती हैं। सिंपल पिंक फैब्रिक और शिमरी लेस की मदद से आप ठीक यही लुक पा सकती हैं।

8/9

शॉर्ट कुर्ती विद बेल बॉटम

क्लासी विंटेज लुक के लिए आप शॉर्ट कुर्ती और बेल बॉटम पैंट्स का ये कॉम्बो भी स्टिच करा सकती हैं। ये आजकल काफी गर्ल्स पसंद कर रही हैं। खासतौर से अगर आपको 90s बॉलीवुड वाला अंदाज पसंद आता है, तो ऐसा लुक आप भी रीक्रिएट कर सकती हैं।

9/9

ब्लू शॉर्ट कुर्ती और प्लाजो

शॉर्ट कुर्ती के साथ घेरदार प्लाजो पैंट्स का कॉम्बिनेशन भी बहुत ट्रेंडी लगेगा। अगर कलर को ले कर कन्फ्यूज रहती हैं, तो ये रॉयल ब्लू शेड जरूर ट्राई करें। ये हर स्किन टोन पर अच्छा लगता है। ये सूट सिंपल बेशक है लेकिन आप इसमें इतनी सुंदर लगेंगी कि सभी की निगाहें आप पर ही टिक जाएंगी।

