Latest 8 fancy designer trendy Blouse sleeves designs for Karwa Chauth and upcoming festivals ब्लाउज की बाजू के ये 8 फैंसी डिजाइन सेव कर लें, त्यौहारों पर स्टाइलिश लुक मिलेगा
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोलाइफस्टाइलब्लाउज की बाजू के ये 8 फैंसी डिजाइन सेव कर लें, त्यौहारों पर स्टाइलिश लुक मिलेगा

ब्लाउज की बाजू के ये 8 फैंसी डिजाइन सेव कर लें, त्यौहारों पर स्टाइलिश लुक मिलेगा

Blouse sleeves Designs: आजकल स्लीव्स के साथ एक्सपेरिमेंट का दौर है, जो आपको अलग हटकर लुक देगा। करवाचौथ हो या आने वाले त्योहार, ब्लाउज स्टिच करा रही हैं तो स्लीव्स के ये पैटर्न एक बार जरूर ट्राई कर के देखें।

Anmol ChauhanThu, 2 Oct 2025 08:56 AM
1/8

स्लीव्स के लेटेस्ट डिजाइन

साड़ी की सुंदरता में चार चांद लगाने का काम करता है, उसका ब्लाउज पीस। ब्लाउज की छोटी-छोटी डिटेलिंग उसे खास लुक देती हैं, जैसे नेकलाइन और स्लीव्स। आजकल स्लीव्स के साथ एक्सपेरिमेंट का दौर है, जो आपको अलग हटकर लुक देगा। करवाचौथ हो या आने वाले त्योहार, ब्लाउज स्टिच करा रही हैं तो स्लीव्स के ये पैटर्न एक बार जरूर ट्राई कर के देखें। (All Images Credit-Pinterest)

2/8

नेट की बैलून स्लीव्स

ब्लाउज को डिजाइनर लुक देना है, तो मैचिंग नेट या शिफॉन का फैब्रिक ला कर स्लीव्स स्टिच करा सकती हैं। इस तरह की बैलून स्लीव्स आपको ट्रेंडी लुक भी देंगी और आपकी साड़ी को हेवी बनाने का भी काम करेगी।

3/8

पफ स्लीव्स

पफ स्लीव्स भी काफी फैंसी लगती हैं। साड़ी हेवी हो या सिंपल, एक बैलेंस्ड लुक देने में ये आपकी मदद करेंगी। आप अलग से मैचिंग फैब्रिक ले कर भी स्लीव्स बनवा सकती हैं। इसके बॉर्डर पर हेवी गोटा पट्टी या लेस वर्क, आपके ब्लाउज पीस को डिजाइनर लुक देगा।

4/8

फैंसी कट वर्क

ब्लाउज स्लीव्स को स्टाइलिश लुक देने के लिए ट्रेंडी कट वर्क का सहारा भी लिया जा सकता है। ये स्लीव्स पहनने के बाद बहुत ही प्यारा लुक आता है। आप चाहें तो बीच बीच में बटन या स्टोन भी अटैच करा सकती हैं।

5/8

डिजाइनर स्लीव्स

ये डिटेलिंग वाली स्लीव्स भी आपके ब्लाउज पीस को डिजाइनर लुक देंगी। खासतौर से अगर आपके ब्लाउज पीस का फैब्रिक एकदम प्लेन है, तो ये ट्रेंडी डिजाइन ट्राई करें। इसमें आप लेस या गोटा पट्टी वर्क भी करा सकती हैं।

6/8

खूबसूरत कट वर्क

ब्लाउज की स्लीव्स के लिए ये खूबसूरत कट वर्क वाला डिजाइन भी एकदम परफेक्ट रहेगा। इसमें ट्राएंगल शेप कट वर्क है और बॉर्डर पर कॉन्ट्रास्ट शेड से फ्रिल्ड डिजाइन भी बनाया गया है। ओवरऑल ये पैटर्न आपकी साड़ी को काफी हेवी और डिजाइनर लुक देने वाला है।

7/8

ट्रेंडी स्लीव्स स्टिच कराएं

कुछ इस तरह की स्लीव्स की काफी ट्रेंडी लगेंगी। इनमें खूबसूरत कट वर्क तो है ही, साथ में बीड्स भी अटैच हैं। इससे ब्लाउज को थोड़ा हेवी और डिजाइनर लुक मिल रहा है। आपका ब्लाउज पीस हेवी हो या सिंपल, ये पैटर्न हर किसी लुक के साथ परफेक्ट जाएगा।

8/8

लटकन वाली स्लीव्स बनवाएं

स्लीव्स को थोड़ा हेवी रखना है, तो ये लटकन वाला डिजाइन एकदम परफेक्ट रहेगा। इसमें डोरी, बीड्स और लटकन का बहुत ही सुंदर वर्क है। अगर आपका ब्लाउज फैब्रिक एकदम प्लेन है और आप अपनी साड़ी को हेवी लुक देना चाहती हैं, तो ये डिजाइन आपको स्टिच करा लेना चाहिए।

blouse design