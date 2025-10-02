ब्लाउज की बाजू के ये 8 फैंसी डिजाइन सेव कर लें, त्यौहारों पर स्टाइलिश लुक मिलेगा

स्लीव्स के लेटेस्ट डिजाइन

साड़ी की सुंदरता में चार चांद लगाने का काम करता है, उसका ब्लाउज पीस। ब्लाउज की छोटी-छोटी डिटेलिंग उसे खास लुक देती हैं, जैसे नेकलाइन और स्लीव्स। आजकल स्लीव्स के साथ एक्सपेरिमेंट का दौर है, जो आपको अलग हटकर लुक देगा। करवाचौथ हो या आने वाले त्योहार, ब्लाउज स्टिच करा रही हैं तो स्लीव्स के ये पैटर्न एक बार जरूर ट्राई कर के देखें। (All Images Credit-Pinterest)