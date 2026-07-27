टेलर से बनवाएं ब्लाउज की स्लीव्स के ये 7 फैंसी डिजाइन, पड़ोसन पूछेगी कहां से सिलवाया

सुंदर स्लीव्स ब्लाउज डिजाइन

ब्लाउज की स्लीव्स को अगर एक सुंदर डिजाइन के साथ सजाना चाहते हैं तो हम आपके साथ कुछ बेहद खूबसूरत और फैंसी पैटर्न की फोटोज शेयर कर रहे हैं। ये डिजाइन प्लेन और हैवी दोनों तरह की साड़ी के ब्लाउज के साथ जचते हैं। देखिए ब्लाउज की स्लीव्स के सुंदर डिदजाइन। (All PHOTO CREDIT: seetaram_boutique_art_world)