टेलर से बनवाएं ब्लाउज की स्लीव्स के ये 7 फैंसी डिजाइन, पड़ोसन पूछेगी कहां से सिलवाया

ब्लाउज की स्लीव्स को अगर एक सुंदर डिजाइन के साथ सजाना चाहते हैं तो हम आपके साथ कुछ बेहद खूबसूरत और फैंसी पैटर्न की फोटोज शेयर कर रहे हैं। ये डिजाइन प्लेन और हैवी दोनों तरह की साड़ी के ब्लाउज के साथ जचते हैं। देखिए ब्लाउज की स्लीव्स के सुंदर डिदजाइन। (All PHOTO CREDIT: seetaram_boutique_art_world)
ब्लाउज को हैवी लुक देने के लिए इस तरह से मोती को स्लीव्स की जगह पर लगवाएं। नीचे टैसल वाली लेस भी लगाएं। आप मोती का रंग साड़ी के कंट्रास्ट में चुन सकते हैं।
इस तरह की स्लीव्स डिजाइन इन दिनों काफी ट्रेंड में है। अगर आपका ब्लाउज पीस प्लेन है तो स्लीव्स पर इसी तरहकी मोती वाली लटकन को लगवाएं।
स्लीव्स पर अगर ज्यादा हैवी डिजाइन नहीं चाहती तो एक सिंपल बो डिजाइन के साथ ओवल कट बनवाएं। इसमें कपड़े के टैसल की जगह मोती या गोटे की लटकन लगवा सकती हैं।
ब्लाउज पीस को फैंसी लुक देने के लिए इस तरह से स्लीव्स को मोती वाली लटकन से सजाएं। इस स्लीव्स में बारीक मोती लगे हैं जो दिखने में क्लासी लगते हैं।
अगर साड़ी प्लेन है और ब्लाउज पीस हैवी है तो स्लीव्स इस तरह से बनवाएं। ये काफी फैंसी लगती हैं और मॉर्डन लुक पाने के लिए बेहतरीन हैं।
ब्लाउज की स्लीव्स सुंदर बनवाने के लिए एक ओवल शेप की कटिंग करवाएं और इसे मोती लगाकर सजवाएं।
स्लीव्स में डोरी वाला डिजाइन बनवा सकते हैं। गोल्डन रंग के गोटे और कपड़े के टैसल से सजी डोरी दिखने में अच्छी लगती है।