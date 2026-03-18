गर्मियों में सिलवा रहीं सूट तो गले पर बनवाएं ये पाकिस्तानी डिजाइन, खूब ट्रेंड कर रहे ऐसे पैटर्न!

पाकिस्तानी सूट आजकल काफी ट्रेंड में बने हुए हैं। इनका लूज फिट काफी स्टाइलिश लगता है और ये कंफर्टेबल भी बहुत होते हैं। स्लीव्स के अलावा इनकी नेकलाइन भी काफी अट्रैक्टिव होती है। समर्स में आप सूट बनवा रही हैं तो पाकिस्तानी नेकलाइन ट्राई कर सकती हैं। यहां हम आपके लिए कुछ लेटेस्ट फैंसी पैटर्न ले कर आए हैं, जो इस टाइम काफी ट्रेंडी हैं। सूट का कपड़ा ले कर आप अपने टेलर से ये डिजाइन बनवा सकती हैं। (Credit- Instagram)
टीयर ड्रॉप कट वर्क आजकल काफी ट्रेंड में है। खासतौर से पाकिस्तानी सूटों के नेकलाइन में ये पैटर्न काफी देखने को मिलता है। ऐसे में आप भी इस बार ये डिजाइन ट्राई कर सकती हैं। सिंपल सूट का फैब्रिक ले कर भी ये नेकलाइन बनवा लेंगी तो सारे सूट की कीमत बढ़ जाएगी। (Credit- @pakistanidressesstyle)
बंद गला पैटर्न काफी क्लासी और एलिगेंट लुक देता है। अगर आपको कुछ ऐसा ही सादगी भरा लुक चाहिए तो सेम डिजाइन बनवा सकती हैं। नेकलाइन पर फैंसी बटन लगवा लेंगी तो लुक और भी बढ़िया लगेगा। (Credit- @pakistanidressesstyle)
पाकिस्तानी सूटों में वी नेकलाइन काफी ज्यादा देखने को मिलती है। बेशक ये सिंपल हो लेकिन काफी एलिगेंट लुक देती है। खासतौर से अगर आपके सूट में बॉर्डर है तो कुछ इस तरह से नेकलाइन डिजाइन करा सकती हैं। साथ में लेस और बटन भी अटैच कराए जा सकते हैं, लुक एन्हांस हो जाएगा। (Credit- @pakistanidressesstyle)
सूट की नेकलाइन सिंपल रखने के बजाए आप एक फ्लोरल लेस अटैच करा सकती हैं। इससे सूट को एक सॉफ्ट और फेमिनिन लुक मिलता है। सेम फ्लोरल लेस बाजुओं और चाहें तो सूट के बॉर्डर भी अटैच करा लें। सिंपल सा सूट भी डिजाइनर लगने लगेगा। (Credit- @fari_ideas)
सूट की नेकलाइन को फैंसी लुक देने के लिए आप मैचिंग टैसल्स अटैच करा सकती हैं। इससे बोहो लुक मिलता है, जो समर्स के लिए एकदम परफेक्ट रहेगा। अपने सूट की ट्रेंडी लुक देने का ये सबसे सिंपल तरीका है। (Credit- @fashiontrendworld_)
सूट की नेकलाइन पर आप स्कैलप कट वर्क करा सकती हैं। ये आजकल खूब ट्रेंड में बना हुआ है। गर्मियों में सिंपल फैब्रिक ले कर सूट सिलवा रही हैं, तो ये पैटर्न बनवा सकती हैं। ना कोई लेस, ना बटन, बस सिंपल सा कट वर्क है जो देखने में काफी फैंसी लगेगा। (Credit- @fashiontrendworld_)
नेकलाइन पर आप छोटे-छोटे हूप वाला ये स्टाइलिश पैटर्न बनवा सकती हैं। ये देखने में काफी ट्रेंडी लगेगा। सूट के कंट्रास्ट का रंग या फिर कोई दूसरा मैचिंग कलर लें, उसे नेकलाइन पर हूप पैटर्न में अटैच करा लें। बहुत ही सुंदर पैटर्न लगता है। (Credit- @stylease786)
कुछ मॉडर्न और अलग हटकर ट्राई करना चाहती हैं तो ये ट्रेंडी नेकलाइन आपको जरूर पसंद आएगी। इसमें कट वर्क का शानदार काम है जो देखने में काफी स्टाइलिश लग रहा है। साथ में लेस भी अटैच करा सकती हैं, इससे लुक बेहद ही प्यारा आएगा। (Credit- @fari_ideas)