गर्मियों में सिलवा रहीं सूट तो गले पर बनवाएं ये पाकिस्तानी डिजाइन, खूब ट्रेंड कर रहे ऐसे पैटर्न!

पाकिस्तानी नेकलाइन डिजाइन कराएं

पाकिस्तानी सूट आजकल काफी ट्रेंड में बने हुए हैं। इनका लूज फिट काफी स्टाइलिश लगता है और ये कंफर्टेबल भी बहुत होते हैं। स्लीव्स के अलावा इनकी नेकलाइन भी काफी अट्रैक्टिव होती है। समर्स में आप सूट बनवा रही हैं तो पाकिस्तानी नेकलाइन ट्राई कर सकती हैं। यहां हम आपके लिए कुछ लेटेस्ट फैंसी पैटर्न ले कर आए हैं, जो इस टाइम काफी ट्रेंडी हैं। सूट का कपड़ा ले कर आप अपने टेलर से ये डिजाइन बनवा सकती हैं। (Credit- Instagram)