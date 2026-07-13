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Kurta Pajama Design For Men: पुरुषों के लिए 8 ट्रेंडी कुर्ता-पजामा डिजाइन, टेलर को फोटो दिखाकर सिलवाएं स्टाइलिश आउटफिट

पुरुषों किसी खास फंक्शन या कार्यक्रम के लिए कुर्ता पजामा पहनना पसंद करते हैं। अगर आप भी कुर्ता-पजामा पहनते हैं, तो कुछ ट्रेंडी डिजाइन हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इनकी फोटो दिखाकर टेलर से जरूर सिलवाएं।

Deepali SrivastavaJul 13, 2026 04:57 pm IST
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पुरुषों के लिए लेटेस्ट कुर्ता पजामा के डिजाइन

शादी का कोई भी फंक्शन हो या किसी के घर पूजा या अन्य धार्मिक कार्यक्रम, ऐसे मौकों पर पुरुष अक्सर कुर्ता-पजामा पहनना पसंद करते हैं। कुर्ता-पायजामा न सिर्फ ट्रेडिशनल लुक देता है, बल्कि पहनने में स्टाइलिश और एलिगेंट भी लगता है। आजकल कुर्ता पजामा में कई नए और लेटेस्ट डिजाइन आ चुके हैं, जिन्हें आप टेलर से सिलवा सकते हैं। चलिए कुछ ट्रेंडी पैटर्न आपको दिखाते हैं, अगर आप इन्हें पहनकर किसी भी फंक्शन में जाएंगे तो आपको तारीफ जरूर मिलेगी।

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फ्लोरल प्रिंट स्ट्रेट कुर्ता

पाकिस्तानी स्टाइल में कुर्ता कैरी करना चाहते हैं, तो फ्लोरल प्रिंट वाले कुर्ते पजामे चुनें। ये स्ट्रेट लुक में होते हैं और ऊपर से थोड़े खुले गले में होते हैं। अगर किसी साधारण फंक्शन के लिए आउटफिट चाहिए तो फ्लोरल प्रिंट सबसे बेस्ट रहेगा।

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एम्ब्रॉयडर्ड कुर्ता विद स्टोल

हल्की कढ़ाई और मैचिंग स्टोल वाला यह कुर्ता रॉयल लुक देगा। ब्राउन की जगह आप अपना पसंदीदा कलर चुन सकते हैं। शादी या किसी खास फंक्शन में पहनकर आप सबसे अलग नजर आएंगे।

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एम्ब्रॉयडर्ड प्लेन कुर्ता

नेकलाइन और कफ पर हल्की एम्ब्रॉयडरी वाला यह प्लेन कुर्ता सिंपल होने के बावजूद आपको एलिगेंट लुक देगा। किसी खास फंक्शन के लिए इस तरह का कुर्ता सेट आप ले सकते हैं।

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चिकनकारी स्टाइल कुर्ता विद स्टोल

कुर्ता पजामा में थोड़ा रॉयल लुक चाहिए तो स्टोल के साथ ऐसे चिकनकारी डिजाइन वाले कुर्ते स्टाइल करें। इस तरह के कुर्ता सेट आपको फिट और हैंडसम दिखाएंगे।

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ज्योमेट्रिक प्रिंटेड कुर्ता

मल्टीकलर ज्योमेट्रिक प्रिंट वाला यह कुर्ता मॉडर्न लुक देगा। अगर आप सबसे अलग दिखना चाहते हैं, तो इस तरह का प्रिंट वाला कुर्ता पजामा सिलवाएं। आप इसमें फ्रंट बटन ओपन या शट कोई भी ऑप्शन चुन सकते हैं।

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ऑलओवर जैक्वार्ड कुर्ता

कुर्ते पर जैक्वार्ड वीव पैटर्न इसे प्रीमियम और क्लासी लुक दे रहा है, किसी खास फंक्शन के लिए कुर्ता चुन रहे हैं, तो थोड़ा स्टाइलिश पैटर्न जचेगा। ऐसे कुर्ते को आप टेलर से बिल्कुल फिटिंग का सीलने के लिए कहें। साथ में चूड़ीदार या फिर नॉर्मल पजामा पहन सकते हैं।

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असिमेट्रिक कुर्ता डिजाइन

फ्रंट पर असिमेट्रिक कट और स्टाइलिश बटन वाला यह कुर्ता इंडो-वेस्टर्न लुक देगा। किसी खास फंक्शन के लिए आप हैवी स्टाइल कुर्ता पहन सकते हैं। ऐसे कुर्ते आपको इंटो वेस्टर्न वाइब के साथ ट्रेडिशनल लुक देंगे।

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प्लेन कुर्ता विद फ्लोरल जैकेट

किसी खास फंक्शन के लिए आप प्लेन कुर्ता सेट और ऊपर से नेहरू स्टाइल वाली फ्लोरल जैकेट कैरी कर सकते हैं। इस तरह की जैकेट के बटन आप बंद या ओपन लुक में रख सकते हैं। ऐसे लुक में आप स्टाइलिश और एलिगेंट दिखेंगे।

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