कुमार विश्वास की बेटी अग्रता खूबसूरती में हैं 1 नंबर, हर स्टाइल में दिखती हैं सुंदर, 7वीं फोटो से नहीं हटा पाएंगे नजर

कुमार विश्वास की बेटी

नेता और कवि कुमार विश्वास की कविताएं आपने खूब सुनी होंगी लेकिन क्या आप उनकी बेटी अग्रता के बारे में जानते हैं। कुमार विश्वास की बड़ी बेटी अग्रता बेहद सुंदर हैं और वह अब शादी कर चुकी हैं। अब उनका नाम अग्रता शर्मा हो चुका है। उन्होंने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड पवित्र खंडेलवाल से शादी की थी। अग्रता बेहद स्टाइलिश हैं और उनका फैशन सेंस कमाल का है। वह बड़ी हीरोइनों को सीधी टक्कर देती हैं। चलिए आपको अग्रता की खूबसूरत तस्वीरें दिखाते हैं।