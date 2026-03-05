ब्लैक लहंगे में कृति सेनन तो वहीं मृणाल ठाकुर की ब्लैक साड़ी, गर्ल्स! किस लुक से होंगी इंस्पायर?

कृति सेनन का गॉर्जियस लुक इन ब्लैक लहंगा

कृति सेनन रश्मिका मंदाना के वेडिंग रिसेप्शन में करण जौहर के साथ पहुंची। ब्लैक कलर के लहंगे में कृति का लुक स्टनिंग दिख रहा था। माथे पर छोटी सी काली बिंदी और शार्ट बैंग जिसे फ्रंट पार्टीशन के साथ डिवाइड किया गया था। उनके लुक में चार चांद लगा रहा था। वहीं बात करें लहंगे की तो सिल्वर एंड गोल्डन बारीक एंब्रायडरी वाले इस लहंगे को डिजाइनर शांतनु एंड निखिल के कलेक्शन से लिया गया है। जिसका प्राइस अननोन है। ब्लाउज में स्वीटहार्ट नेकलाइन के साथ महीन फैब्रिक पर बनी मैचिंग थ्रेड एंब्रायडरी को जोड़कर जीरो नेकलाइन क्रिएट किया गया था। वहीं फुल स्लीव ब्लाउज को अस्थेटिक लुक दे रहा था। जिसके साथ ए लाइन लहंगे पर वर्टिकल सिल्वर महीन काम था और बॉर्डर एरिया पर हैवी एंब्रायडरी की गई थी। जिसमे गोल्ड एंड ब्लैक काम था।