जन्माष्टमी में कृष्णजी का पंचामृत भोग बनाते वक्त अनजाने में हो जाती है बड़ी गलती, ये 5 बातें रखें ध्यान

चीनी नहीं मिश्री डालें

लोग चीनी और मिश्री में खास फर्क नहीं करते और कई बार पंचामृत में मिश्री ना होने पर चीनी डाल देते हैं। भोग में चीनी डालने के लिए इसलिए मना किया जाता है क्योंकि ये प्रॉसेसिंग से बनी होती है। माना जाता है कि जब चीनी बनती है तो इसमें कई तरह की अशुद्धियां मिल जाती हैं। इससे पंचामृत का एक तत्व बिगड़ जाता है।