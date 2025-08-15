जन्माष्टमी में कृष्णजी का पंचामृत भोग बनाते वक्त अनजाने में हो जाती है बड़ी गलती, ये 5 बातें रखें ध्यान

जन्माष्टमी पर कृष्णजी के जन्म की तैयारी पूरे देश में लगभग पूरी हो चुकी है। प्रसाद बनाने का दौर भी चल रहा है और कई जगहों पर बाकी है। कान्हा के भोग में कुछ खास चीजें होती हैं। इनमें पंचामृत प्रमुख है। इसे बनाने में कई लोग गलती करते हैं। यहां जानें वो कौन सी गलतियां हैं जो आपको करने से बचना चाहिए।
कृष्णजी को दूध, दही, माखन ये सब पसंद है। उनके भोग में पंचामृत बनता है। इसमें दूध, दही, घी, शहद और मिश्री ये पांच चीजें जरूरी हैं। इसीलिए इसे पंचामृत कहा जाता है। हालांकि कई लोग इसके बनाने की प्रक्रिया में इन पांच चीजों में से 4 के चयन में गलती कर देते हैं वहीं पांचवी गलती एक अहम चीज ना डालकर करते हैं।
लोग चीनी और मिश्री में खास फर्क नहीं करते और कई बार पंचामृत में मिश्री ना होने पर चीनी डाल देते हैं। भोग में चीनी डालने के लिए इसलिए मना किया जाता है क्योंकि ये प्रॉसेसिंग से बनी होती है। माना जाता है कि जब चीनी बनती है तो इसमें कई तरह की अशुद्धियां मिल जाती हैं। इससे पंचामृत का एक तत्व बिगड़ जाता है।
पंचामृत दही का बनता है लेकिन ये दही भैंस नहीं बल्कि गाय के दूध का होना चाहिए। बाजार में मिलने वाला दही भैंस के दूध का होता है। इसलिए आप गाय का दूध लाकर जमा लें। इसे ही पंचामृत में इस्तेमाल करें।
इसी तरह पंचामृत में जो दूध डालते हैं वो भी गाय का होना चाहिए। गाय के दूध को ही अमृत मानते हैं। लोग ध्यान नहीं देते और भैंस के दूध का इस्तेमाल करते हैं।
पंचामृत में घी भी एक अमृत होता है। बाकी चीजों के साथ इसमें घी भी गाय के दूध की मलाई से बना इस्तेमाल करना चाहिए। हालांकि अगर आपके पास उपलब्ध नहीं हैं तो भैंस का दूध इस्तेमाल कर सकते हैं। पर ऑप्शन हो तो गाय का ही लें।
ये पांच चीजें पंचामृत में डालते हैं। इसके साथ ड्राइफ्रूट्स भी डाल सकते हैं। इन सबके साथ पंचामृत में तुलसी जरूर डालें। विष्णुजी के किसी भी अवतार के भोग के साथ तुलसी जरूर रखी जाती है। साथ ही माना जाता है कि तुलसी रखने से भगवान भोग स्वीकार कर लेते हैं।