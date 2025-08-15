जन्माष्टमी के मौके पर घर के मंदिर में बनाएं माखन, मुरली, मटकी वाली आसान रंगोली डिजाइन

जन्माष्टमी पर बनाएं सुंदर रंगोली

जन्माष्टमी के मौके पर घर के मंदिर को सजाया है। तो रंगोली भी जरूर बना लें, इसके बिना सजावट अधूरी लगेगी। लेकिन जन्माष्टमी की थीम वाली रंगोली बनाना चाहती हैं तो ये माखन, मटकी और मुरली वाली आसान और फटाफट बन जाने वाली रंगोली की डिजाइन की फोटो देख लें। इन आसान सी रंगोली की डिजाइन को बनाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा।