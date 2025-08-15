जन्माष्टमी के मौके पर घर के मंदिर में बनाएं माखन, मुरली, मटकी वाली आसान रंगोली डिजाइन

जन्माष्टमी के मौके पर घर के मंदिर को सजाया है। तो रंगोली भी जरूर बना लें, इसके बिना सजावट अधूरी लगेगी। लेकिन जन्माष्टमी की थीम वाली रंगोली बनाना चाहती हैं तो ये माखन, मटकी और मुरली वाली आसान और फटाफट बन जाने वाली रंगोली की डिजाइन की फोटो देख लें। इन आसान सी रंगोली की डिजाइन को बनाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा।
घर का मंदिर छोटा सा है तो बस एक कोने में ये सुंदर माखन की मटकी और मुरली के साथ मोरपंख वाली रंगोली की डिजाइन को फटाफट से बनाकर तैयार कर सकती हैं। ( इमेज क्रेडिट-Pintrest)
मटकी से गिरता माखन सफेद रंग के साथ फूलों की लड़ियां, मोरपंख और मुरली के रूप में फूलों की डंडी काफी सुंदर दिखेगी और बनाने में आसान है। ( इमेज क्रेडिट-Pintrest)
मोरपंख के आकार वाली रंगोली की डिजाइन में फूलों की आकृति बनाएं और नीले रंग के साथ दूसरे की रंगों का इस्तेमाल करें। ( इमेज क्रेडिट-Pintrest)
घर के कोने या मंदिर के किसी किनारे पर छोटी सी जगह में ही आराम से ये रंगोली की डिजाइन बनकर तैयार हो जाएगी। रस्सी पर लटकी माखन की मटकी की डिजाइन रंगोली में बनाना सुंदर दिखेगा। ( इमेज क्रेडिट-Pintrest)
कृष्ण के नाम लिखी सुंदर रंगोली और उसके आसपास सर्किल में फूल और मोरपंख की डिजाइन बनाएं। ये रंगोली सुंदर दिखेगी। ( इमेज क्रेडिट- Instagram/ranupriya_mansingh)
दिखने में भले ही ये रंगोली की डिजाइन कठिन लग रही हो लेकिन इसे बनाना आसान है और ये घर के आंगन में या फ्रंट गेट के पास सुंदर दिखेगी। ( इमेज क्रेडिट- Instagram/ranupriya_mansingh)
घर के मंदिर में बनी पालने में बैठे कन्हैया की ये रंगोली डिजाइन पूरी सजावट में चार चांद लगा देगा। ( इमेज क्रेडिट- Instagram/ranupriya_mansingh)
भगवान श्री हरी का जन्मोत्सव पूरे धूमधाम से मना रहे हैं तो घर में रंगोली की डिजाइन भी उनके नाम की होनी चाहिए। श्री लिखने के साथ कान्हा को प्रिय मोर पंख को रंगोली में बनाएं। (इमेज क्रेडिट-Pintrest))
रंगोली की डिजाइन बनाना चाहती हैं तो गाय को भी बना सकती हैं। ये डिजाइन थोड़ी मुश्किल है लेकिन थोड़ी सी मेहनत के बाद बन सकती है। (इमेज क्रेडिट-Pintrest)