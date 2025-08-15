krishna janmashtami 2025 simple easy 8 rangoli designs images जन्माष्टमी के मौके पर घर के मंदिर में बनाएं माखन, मुरली, मटकी वाली आसान रंगोली डिजाइन
जन्माष्टमी के मौके पर घर के मंदिर में बनाएं माखन, मुरली, मटकी वाली आसान रंगोली डिजाइन

Janmashtami Rangoli Design: जन्माष्टमी के मौके पर घर के मंदिर और आंगन में रंगोली के बिना सजावट अधूरी लगती है। समय कम है तो फटाफट से माखन, मटकी और मुरली की डिजाइन वाली ये आसान रंगोली डिजाइन बना लें।

AparajitaFri, 15 Aug 2025 04:57 PM
जन्माष्टमी पर बनाएं सुंदर रंगोली

जन्माष्टमी के मौके पर घर के मंदिर को सजाया है। तो रंगोली भी जरूर बना लें, इसके बिना सजावट अधूरी लगेगी। लेकिन जन्माष्टमी की थीम वाली रंगोली बनाना चाहती हैं तो ये माखन, मटकी और मुरली वाली आसान और फटाफट बन जाने वाली रंगोली की डिजाइन की फोटो देख लें। इन आसान सी रंगोली की डिजाइन को बनाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा।

माखन, मुरली वाली रंगोली डिजाइन

घर का मंदिर छोटा सा है तो बस एक कोने में ये सुंदर माखन की मटकी और मुरली के साथ मोरपंख वाली रंगोली की डिजाइन को फटाफट से बनाकर तैयार कर सकती हैं। ( इमेज क्रेडिट-Pintrest)

आसान रंगोली डिजाइन

मटकी से गिरता माखन सफेद रंग के साथ फूलों की लड़ियां, मोरपंख और मुरली के रूप में फूलों की डंडी काफी सुंदर दिखेगी और बनाने में आसान है। ( इमेज क्रेडिट-Pintrest)

मोरपंख जैसी रंगोली

मोरपंख के आकार वाली रंगोली की डिजाइन में फूलों की आकृति बनाएं और नीले रंग के साथ दूसरे की रंगों का इस्तेमाल करें। ( इमेज क्रेडिट-Pintrest)

घर के कोने में बनाएं माखन की मटकी

घर के कोने या मंदिर के किसी किनारे पर छोटी सी जगह में ही आराम से ये रंगोली की डिजाइन बनकर तैयार हो जाएगी। रस्सी पर लटकी माखन की मटकी की डिजाइन रंगोली में बनाना सुंदर दिखेगा। ( इमेज क्रेडिट-Pintrest)

कृष्ण के नाम वाली रंगोली

कृष्ण के नाम लिखी सुंदर रंगोली और उसके आसपास सर्किल में फूल और मोरपंख की डिजाइन बनाएं। ये रंगोली सुंदर दिखेगी। ( इमेज क्रेडिट- Instagram/ranupriya_mansingh)

कन्हैया का चित्र

दिखने में भले ही ये रंगोली की डिजाइन कठिन लग रही हो लेकिन इसे बनाना आसान है और ये घर के आंगन में या फ्रंट गेट के पास सुंदर दिखेगी। ( इमेज क्रेडिट- Instagram/ranupriya_mansingh)

पालने में बैठे कन्हैया

घर के मंदिर में बनी पालने में बैठे कन्हैया की ये रंगोली डिजाइन पूरी सजावट में चार चांद लगा देगा। ( इमेज क्रेडिट- Instagram/ranupriya_mansingh)

श्री लिखी रंगोली की डिजाइन

भगवान श्री हरी का जन्मोत्सव पूरे धूमधाम से मना रहे हैं तो घर में रंगोली की डिजाइन भी उनके नाम की होनी चाहिए। श्री लिखने के साथ कान्हा को प्रिय मोर पंख को रंगोली में बनाएं। (इमेज क्रेडिट-Pintrest))

कान्हा की प्रिय गाय को बनाएं&nbsp;

रंगोली की डिजाइन बनाना चाहती हैं तो गाय को भी बना सकती हैं। ये डिजाइन थोड़ी मुश्किल है लेकिन थोड़ी सी मेहनत के बाद बन सकती है। (इमेज क्रेडिट-Pintrest)

