Janmashtami 2025 : श्रीकृष्ण की शरारतों से जुड़ा है दही हांडी का पर्व, जानें इतिहास और महत्व

कैसे हुई दही हांडी की शुरुआत

दही हांडी का संबंध भगवान श्रीकृष्ण की बाल लीलाओं से जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि दही हांडी की यह परंपरा द्वापर युग से चली आ रही है। शरारती कान्हा बचपन में अपने मित्रों के साथ मिलकर गोपियों के घर से माखन-दही चुराया करते थे। माखन को कान्हा से बचाने के लिए गोपियां माखन की मटकियां ऊंची जगह पर टांग दिया करती थीं। लेकिन कृष्ण अपने दोस्त के साथ मिलकर मानव पिरामिड बनाकर उस मटकी तक पहुंच जाया करते थे। कृष्ण की उन्हीं शरारतों को याद करते हुए दही हांडी का त्योहार मनाया जाता है।