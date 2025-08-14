krishna Janmashtami 2025 know why we celebrate dahi handi date history and significane mischiefs of krishna Janmashtami 2025 : श्रीकृष्ण की शरारतों से जुड़ा है दही हांडी का पर्व, जानें इतिहास और महत्व
Janmashtami 2025 : श्रीकृष्ण की शरारतों से जुड़ा है दही हांडी का पर्व, जानें इतिहास और महत्व

Dahi Handi Significane : जन्माष्टमी के अगले दिन एक पर्व मनाया जाता है, जिसे दही हांडी (Dahi Handi) के नाम से जाना जाता है। बता दें, दही हांडी का इतिहास भगवान श्रीकृष्ण की बाल लीलाओं से जुड़ा हुआ है।

Manju MamgainThu, 14 Aug 2025 10:58 PM
श्रीकृष्ण की बाल लीलाओं से जुड़ा है दही हांडी का पर्व

देशभर में इस साल श्रीकृष्ण जन्मोत्सव यानी जन्माष्टमी 2025 का त्योहार 16 अगस्त को मनाया जा रहा है। लोग इस दिन कान्हा के दर्शन के लिए मंदिर जाते हैं, व्रत रखते हैं और झांकियां बनाकर लड्डू गोपाल का जन्म का उत्सव मनाते हैं। जन्माष्टमी के अगले दिन एक और रंगारंग परंपरा होती है, जिसे दही हांडी (Dahi Handi) के नाम से जाना जाता है। बता दें, दही हांडी का इतिहास भगवान श्रीकृष्ण की बाल लीलाओं से जुड़ा हुआ है। Pic Credit : Pinterest

कब मनाया जाता है दही हांडी का पर्व

दही हांडी का पर्व भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव के अगले दिन भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि को मनाया जाता है। इस साल यह पर्व 17 अगस्त को मनाया जाएगा। बता दें, यह पर्व खासतौर पर महाराष्ट्र, गुजरात, मथुरा, वृंदावन और गोकुल में यह पर्व पूरे जोश और उत्सव के साथ मनाया जाता है। Pic Credit : Shutterstock

कैसे हुई दही हांडी की शुरुआत

दही हांडी का संबंध भगवान श्रीकृष्ण की बाल लीलाओं से जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि दही हांडी की यह परंपरा द्वापर युग से चली आ रही है। शरारती कान्हा बचपन में अपने मित्रों के साथ मिलकर गोपियों के घर से माखन-दही चुराया करते थे। माखन को कान्हा से बचाने के लिए गोपियां माखन की मटकियां ऊंची जगह पर टांग दिया करती थीं। लेकिन कृष्ण अपने दोस्त के साथ मिलकर मानव पिरामिड बनाकर उस मटकी तक पहुंच जाया करते थे। कृष्ण की उन्हीं शरारतों को याद करते हुए दही हांडी का त्योहार मनाया जाता है। Pic Credit : Shutterstock

दही हांडी का महत्व

दही हांडी सिर्फ एक खेल या परंपरा नहीं है, बल्कि यह सामाजिक एकता, सहयोग और टीमवर्क का प्रतीक मानी जाती है। यह पर्व लोगों को मिलकर प्रयास करके असंभव लक्ष्य को हासिल करना सिखाता है। Pic Credit : Shutterstock

सबसे ज्यादा कहां मनाया जाता है दही हांडी का पर्व

दही हांडी का उत्सव खासतौर पर महाराष्ट्र के मुंबई, पुणे, ठाणे और गुजरात के कई शहरों में धूमधाम से मनाया जाता है। जबकि उत्तर प्रदेश के मथुरा, वृंदावन और गोकुल में भी इसका उत्साह देखने लायक होता है। Pic Credit : Shutterstock

दही हांडी की मटकी कैसे करें तैयार

एक मिट्टी की मटकी को फूल, रंगीन कपड़े और पत्तों से सजाया जाता है। उसके बाद मटकी में दही, माखन, मिठाई और कभी-कभी सिक्के भी डालकर किसी ऊंची जगह पर रस्सी से बांध दिया जाता है। Pic Credit : Shutterstock

कौन होते हैं गोविंदा

दही हांडी की मटकी फोड़ने के लिए युवाओं की जो टोलियां मानव पिरामिड बनाकर हांडी फोड़ने की कोशिश करती हैं, उन्हें ‘गोविंदा’ कहा जाता है। Pic Credit : Shutterstock

