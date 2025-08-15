राधा की तरह पहनें लहंगा

जन्माष्टमी पर महिलाओं की सबसे पहली पसंद साड़ी या लहंगा-चोली ही होती है। लेकिन अगर आप किसी खास समरोह या झांकी में शामिल होने के लिए राधा रानी वाला लुक कैरी करना चाहती हैं तो घाघरा-चोली पहन सकती हैं। लहंगे के दुपट्टे को इस तरह सेट करें कि यह आपके सिर को भी ढक ले। जन्माष्टमी पर आप लहंगे या साड़ी के लिए पेस्टल पिंक, हल्का पीला, सफेद या मिंट ग्रीन जैसे हल्के रंग पसंद कर सकती हैं। Pic Credit : Sri Ram Pinterest