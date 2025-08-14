जन्माष्टमी पर बनाएं कान्हा का मनमोहने वाली सुंदर रंगोली, इन 10 सुंदर डिजाइनों में से करें पसंद

कान्हा के स्वागत की तैयारियां हो चुकी हैं लेकिन रंगोली के डिजाइन अभी भी फाइनल नहीं हुए। इस बार कुछ ऐसा बनाएं कि जो भी देखे वो कान्हा के रंग में रंग जाए। यहां हैं 10 रंगोली डिजाइन्स जिन्हें आप जन्माष्टमी के मौके पर लगा सकती हैं।
ब्लैक बैकग्राउंड के लिए आप किसी भी तरह का कपड़ा या वेलवेट ले सकते हैं। इसमें बस मोरपंख और माखन बना दें। किनारों पर फूल से सजाकर कन्हैया की प्रतिमा रख दें। Credit: yojanas_creative_corner Instagram
इस रंगोली में कन्हैया की मनमोहक सूरत दिख रही है। इसे जमीन पर पहले जॉक से बना लें फिर रंगों से भरें। Credit: ranupriya_mansingh Instagram
इस रंगोली के बीच में कान्हा की मुरली है जिसे 3डी इम्प्रेशन दिया गया है। साध में उनका नाम लिखा है। मोरपंख के साथ छोटे फूल भी रखे गए हैं। Credit: artistic_stories_by_nidhi Instagram
मोरपंख और मुरली दोनों ही कृष्णजी को प्रिय हैं। इस सिंपल रंगोली में आप इन दोनों चीजों को बनाकर अपना प्यार जता सकते हैं। Credit: vedus_rangoli_and_arts Insta
इस रंगोली में कृष्ण की छवि उकेरने की कोशिश की गई है। यह काफी सुंदर दिख रही है। credit: deepalivaidya_artist Instagram
कृष्णजी की मुरली पर आप कई सारे डिजाइन्स बना सकते हैं। इसमें मोर पंख और लटकन साक्षात कृष्ण के होने का आभास देती है। Credit: relaxing_rangoli_art Instagram
इस संगोली में कान्हा की सुंदर छवि दिख रही है। यह बनाने में आसान है। फर्श पर चॉक से आकृति उकेरने के बाद बनाएं तो आसानी होगी। Credit: ranupriya_mansingh
कान्हा के भोग के लिए भोग के लिए माखन रखना जरूरी होता है। आप रंगोली में भी माखन वाली मटकी बना सकते हैं। ऊपर मोरपंख इसमें चार-चांद लगा देंगे। Credit: indiartomania7
कान्हा की इस रंगोली में माखन भरी मटकी, मुरली और मोरपंख हैं। इसमें खूबसूरत रंग भरे गए हैं जो आपके आंगन या पूजाघर की शोभा बढ़ाएंगे। Credit: beat.artbliss Instagram
अगर आपके पास रंग नहीं हैं तो आटे की सिंपल रंगोली सजा सकते हैं। Credit: artistmoni