kraishna Janmashtami top 10 rangoli design mor pankh bansuri flowers coloured pattern जन्माष्टमी पर बनाएं कान्हा का मनमोहने वाली सुंदर रंगोली, इन 10 सुंदर डिजाइनों में से करें पसंद
जन्माष्टमी पर बनाएं कान्हा का मनमोहने वाली सुंदर रंगोली, इन 10 सुंदर डिजाइनों में से करें पसंद

जन्माष्टमी पर बनाएं कान्हा का मनमोहने वाली सुंदर रंगोली, इन 10 सुंदर डिजाइनों में से करें पसंद

Rangoli Design: कृष्ण के आगमन की तैयारी जोर-शोर से शुरू हो चुकी है। भोग, सजावट, भजन-कीर्तन के साथ सबसे जरूरी है रंगोली। कन्हैया के स्वागत में अगर कोई कमी नहीं रखना चाहते तो ये सुंदर रंगोली पैटर्न सेव कर लें।

Kajal SharmaThu, 14 Aug 2025 06:02 PM
1/11

नंद के आनंद भयो…

कान्हा के स्वागत की तैयारियां हो चुकी हैं लेकिन रंगोली के डिजाइन अभी भी फाइनल नहीं हुए। इस बार कुछ ऐसा बनाएं कि जो भी देखे वो कान्हा के रंग में रंग जाए। यहां हैं 10 रंगोली डिजाइन्स जिन्हें आप जन्माष्टमी के मौके पर लगा सकती हैं।

2/11

आसानी से बनेगी ये रंगोली

ब्लैक बैकग्राउंड के लिए आप किसी भी तरह का कपड़ा या वेलवेट ले सकते हैं। इसमें बस मोरपंख और माखन बना दें। किनारों पर फूल से सजाकर कन्हैया की प्रतिमा रख दें। Credit: yojanas_creative_corner Instagram

3/11

मोहन की मोहक सूरत

इस रंगोली में कन्हैया की मनमोहक सूरत दिख रही है। इसे जमीन पर पहले जॉक से बना लें फिर रंगों से भरें। Credit: ranupriya_mansingh Instagram

4/11

मोरपंख और फूलों वाली रंगोली

इस रंगोली के बीच में कान्हा की मुरली है जिसे 3डी इम्प्रेशन दिया गया है। साध में उनका नाम लिखा है। मोरपंख के साथ छोटे फूल भी रखे गए हैं। Credit: artistic_stories_by_nidhi Instagram

5/11

कृष्ण रंगोली

मोरपंख और मुरली दोनों ही कृष्णजी को प्रिय हैं। इस सिंपल रंगोली में आप इन दोनों चीजों को बनाकर अपना प्यार जता सकते हैं। Credit: vedus_rangoli_and_arts Insta

6/11

सांवली सूरत…

इस रंगोली में कृष्ण की छवि उकेरने की कोशिश की गई है। यह काफी सुंदर दिख रही है। credit: deepalivaidya_artist Instagram

7/11

फूलों से सजी मुरली

कृष्णजी की मुरली पर आप कई सारे डिजाइन्स बना सकते हैं। इसमें मोर पंख और लटकन साक्षात कृष्ण के होने का आभास देती है। Credit: relaxing_rangoli_art Instagram

8/11

मोहक छवि

इस संगोली में कान्हा की सुंदर छवि दिख रही है। यह बनाने में आसान है। फर्श पर चॉक से आकृति उकेरने के बाद बनाएं तो आसानी होगी। Credit: ranupriya_mansingh

9/11

माखन भरी मटकी

कान्हा के भोग के लिए भोग के लिए माखन रखना जरूरी होता है। आप रंगोली में भी माखन वाली मटकी बना सकते हैं। ऊपर मोरपंख इसमें चार-चांद लगा देंगे। Credit: indiartomania7

10/11

मटकी, मुरली, मोरपंख, माखन…

कान्हा की इस रंगोली में माखन भरी मटकी, मुरली और मोरपंख हैं। इसमें खूबसूरत रंग भरे गए हैं जो आपके आंगन या पूजाघर की शोभा बढ़ाएंगे। Credit: beat.artbliss Instagram

11/11

सिंपल रंगोली

अगर आपके पास रंग नहीं हैं तो आटे की सिंपल रंगोली सजा सकते हैं। Credit: artistmoni

